Sztárok életmódja – Ezért szánta el magát erre a drasztikus lépésre

Egy mammográfiai kivizsgáláskor kiderült, hogy egyik emlőjében is rosszindulatú daganat van. Az orvos, akinek hálás, hogy ennyire szigorú és határozott volt, azonnali műtétet javasolt. A 26 éves modell, miután a teszt szerint benne van abban a 10 százalékban, akik hordozói a mellrákra hajlamosító BRCA-génmutációnak, úgy döntött, nem akar bizonytalanságban élni, inkább mindkét mellét eltávolíttatja. A bonyolult beavatkozást olyan szakemberre bízta, aki egyben onkológus és rekonstrukciós plasztikai sebész is, így a kétoldali masztektómia után azonnal elvégezték nála a helyreállító műtétet is. A modell esetében a diagnózis nem volt biztató, de pozitívan fogadta, hogy ismeri a problémát, s nem becsülte le a dolgot. Egerszegi Tamás labdarúgó felesége eleinte ugyan tartott a megbélyegzéstől, de ma már nem érzi úgy, hogy elvesztette volna a nőiességét, még magabiztosabban, boldogabban éli a mindennapjait. Sokkal fontosabbnak tartja, hogy a témát érintő tabukat ledöntse, és a nyilvánosság erejével akár mások életén is segítsen. Gyakran felhívja a figyelmet arra, hogy rendszeresen el kell végezni az emlők önvizsgálatát. S ha netán műtétre kerül sor, utána is fontos az egészséges életmód, az állandó nőgyógyászati ellenőrzés.

Rendkívül fontos az is, hogy a hölgyek tudomásul vegyék: a fogamzásgátlók okozhatnak problémát. Sydney nem magától kezdte szedni. Amikor modellkedni kezdett, fontos volt, hogy a ciklusa kiszámítható legyen, azért volt szükség fogamzásgátlóra. Amikor megbetegedett, elgondolkodott, hogy min kell és mint tud változtatni. Szerinte a dolognak van egy orvosi és egy spirituális vonzata. Neki a megnyugvást a család jelenti, az anyukájával és a nagymamájával folytatott beszélgetés, velük mindent megvitat, ha kell százszor is, és válaszokat kap a kétségeire. Bizonyságot akart és kapott, mert a bizonytalanság szerinte megöli az embert. Örül, hogy időben megtudta az igazat.

(urbán)