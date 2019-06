Nincs helye a házi patikában a felhasználatlan antibiotikumnak

Az egész adagot be kell venni



„A vényköteles gyógyszerek használatakor a betegnek az orvos utasításai és ajánlásai szerint kell eljárnia. Ellenkező esetben a kezelés hatástalan lehet, sőt, még árthat is a beteg magának” – magyarázta Mária Lévyová, a Betegek Jogvédelmi Szövetségének elnöke. Az 1012 megkérdezett 15 százaléka a házi gyógyszertárban tárolja az antibiotikumot, miközben a kezelés alapja, hogy az egész adagot be kell szedni. Még akkor is, ha már jól érezzük magunkat. A megkérdezettek 6 százaléka orvosi kivizsgálás nélkül újra elkezdi szedni a megmaradt antibiotikumot. Mint mondták, szükség esetén az orvostól kérnek.

„A betegek gyakran gyors gyógyulást várnak, és antibiotikumot kérnek. Közben nem tudatosítják, hogy minden betegség más kezelést igényel, és a gyógyuláshoz bizonyos időre van szükség” – tájékoztatott Dr. Marián Šóth, a Magánorvosok Szövetségének tagja. Az antibiotikum csak akkor hatásos, ha a betegséget baktériumok okozták. Vírusok vagy gombák ellen feleslegesen szednénk. Nemcsak azért több az olyan eset, amikor az antibiotikum nem hat, mert gyakran, hanem azért is, mert helytelenül használjuk.



Csak minden ötödik



A felmérés eredményei azt jelzik, hogy a gyógyszerraktározás nemcsak az antibiotikumokra vonatkozik, hanem általában a vényköteles gyógyszerekre. Csak minden ötödik szlovákiai beteg tesz túl azonnal a felesleges gyógyszereken. A többség vagy mindent megőriz, vagy csak bizonyos gyógyszerektől szabadul meg. „A hogy az orvos a gyógyszert csakis nekik írta fel, mégpedig konkrét betegségre – figyelmeztetett Mária Lévyová, majd hozzátette: – A felhasználatlan gyógyszert a betegnek vissza kellene vinnie a gyógyszertárba, és semmiképpen sem szabadna a családtagoknak vagy az ismerősöknek „ajándékoznia”. „Legjobb, ha a házi patikában csak néhány vény nélküli gyógyszer van, amolyan elsősegély, ami hirtelen kell, például hasmenés, láz esetén” – tájékoztatott Dr. Marián Šóth. Hozzátette, hogy minden egészségi problémát a tünetektől függően kellene kezelni, és gyógyszervásárláskor konzultálni az orvossal vagy a gyógyszerésszel. A gyógyszer nem fogyasztási cikk, és nem éri meg kísérletezni vele. Ha helytelenül használjuk, nemcsak azt érhetjük el, hogy nem lesz hatása, hanem akár súlyos egészségi problémát válthatunk ki vele. A kezelést ezért mindig vegyük komolyan, és az orvos vagy a gyógyszerész utasításai szerint járjunk el.



Megőrzi a fel nem használt gyógyszert? Igen, minden gyógyszert megőrzök – 38% Valamit meghagyok, valamit likvidálok – 39% Amit nem használok fel, azonnal megsemmisítem – 22% Még nem szedtem vényköteles gyógyszert – 1%