Nem kell tétlenül nézni a barna foltokat...

A foltok nyár elején jelennek meg, s ha nem teszünk ellenük semmit, végérvényesen ott maradnak – mondta dr. Zora Haviarová bőrgyógyász. A foltok rendszerint szimmetrikusak, a festékanyag gyorsabb termelődése okozza. Rendszerint öröklött hajlamról van szó, de hormonális változások és bizonyos gyógyszerek -például tetraciklin, antimalarikum vagy hormonális fogamzásgátlók – is előhívhatják.

A pigmentfoltok kialakulását ezenkívül bizonyos teák és fényre érzékeny gyógynövényeket tartalmazó kozmetikai szerek is serkenthetik. Elég ilyen teát inni, vagy ilyen készítmény használata után a napra menni, és máris megvan a baj. Ez a szépséghiba rendszerint a 30-40 éves nőket sújtja, de mivel napjainkban egyre több férfi használ kozmetikai szereket, már őket sem kerüli el. Problémát okozhat a kedvenc parfüm is, ha napfénnyel érintkezik.

Tippünk:

Citromlé, a bőrfehérítő

A citromlé világosító hatása régóta ismert, ugyanakkor a benne található savaknak köszönhetően a bőrünk puhább, simább, egyenletesebb is lesz. Egyszerűen dörzsöljük be a bőrünket egy félbevágott citrommal, majd húsz perc elteltével öblítsük le langyos vízzel. Ha nagyon érzékeny a bőrünk, hígítsuk a citromlevet rózsavízzel. A citrom kifacsart levét cukorral vagy sóval is keverhetjük, ez a paszta nagyon hatékony, puhító hatású bőrradír. (h)