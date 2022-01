Indokolt-e a terhes nő beoltása Covid ellen?

A terhesség gyengíti az anya immunrendszerét, megterheli a szívés érrendszert, valamint a tüdőt. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges fertőzés (például a koronavírus által) sokkal rosszabb lefolyású lehet, mint a nem terhes nőknél. Hangsúlyozni kell, hogy a védőoltás nem csak az anyát védi a fertőzéstől, mert a méhlepényen és az anyatejen át eljut a magzathoz is.

Teherbeesés előtt a nőnek minden kötelező oltást meg kellene kapnia, de legfontosabb a bárányhimlő elleni oltás. Mivel élő vakcináról van szó, ezért terhesség alatt nem szabad beadni. A nem élő vakcinát közvetlenül a terhesség előtt, szükség esetén a terhesség alatt is megkaphatja a várandós nő. Terhesség alatt az influenza, a szamárköhögés, a tetanusz és a torokgyík ellen ajánlott az oltás a terhesség 28–37. hetében. Az ellenanyagok a méhlepényen keresztül jutnak el a magzathoz, így 4–6 hónapig védettséget biztosít. De mi a helyzet a Covid-19 elleni oltással? Valóban biztonságos?

Nagy-Britanniában minden ötödik súlyos beteg terhes nő

A Covid-19 elleni vakcina nem tartalmaz élő vírust, így terhesség alatt is beadható. A terhes nő beoltása jelentősen csökkenti a vírusfertőzés kockázatát.

Egy izraeli tanulmány szerint 78 százalékkal kisebb a fertőzés veszélye a vakcina beadása után, más tanulmányok 90 százalékos hatást mutattak ki.

„Már vannak bizonyítékaink arról, hogy az oltással kapcsolatos kockázatok minimálisak, illetve nincs tudomásunk arról, hogy a terhes nők fokozott kockázatnak lennének kitéve” – mondta dr. Jozef Záhumenský, a pozsony-ružinovi kórház nőgyógyászatiszülészeti osztályának főorvosa. „Fontos megjegyezni: a nem beoltott terhes nőknél háromszor nagyobb a valószínűsége annak, hogy vírusfertőzés esetén az intenzív osztályra kerülnek és mesterséges lélegeztetésre lesz szükségük, és esetükben kétszer valószínűbb a koraszülés. A terhesség alatt és a Covid-19 esetében is alvadékonyabbá válik a vér. Ezért a terhes nőt trombózis és embólia fenyegeti. A véralvadás befolyásolja a méhlepény vérellátását és szövődmények alakulhatnak ki. A betegség szövődményes lefolyására számíthatnak a túlsúlyos, cukorbeteg, immungyenge és magas vérnyomású nők.

Ne féljen az oltástól, ha terhes

szoptat (nem kell a szoptatást megszakítani)

tervezi a gyerekvállalást (nincs bizonyíték arra, hogy a vakcina meddőséget okoz)

Egyértelműen ajánlják...

A kassai Pasteur-kórházban is tudják: nem ritka, hogy terhes nő kerül kórházba Covid-fertőzéssel. „Ha a kismamának légzési panaszai vannak, császármetszéssel kell befejezni a terhességet, és oxigént kell kapnia” – mondja dr. Peter Urdzík nőgyógyász.

Szavait dr. Ján Michlík, az aneszteziológia és intenzív medicina osztályának főorvosa is megerősíti, aki nemrég két kismamát volt kénytelen lélegeztetőre kapcsolni. „Az egyik kezelése sikeres volt, a másikat sokáig mesterségesen lélegeztettük, nála császármetszéssel kellett befejezni a terhességet. Szomorú, amikor azt halljuk, hogy ők felvették volna az oltást, de a nőgyógyász nem ajánlotta nekik” – mondja dr. Ján Michlík. Kollégája hozzáteszi: „Egyértelműen ajánljuk a Covid19 elleni oltást, még a szoptató anyáknak és azoknak is, akik még csak tervezik a terhességet, mert beoltva már az immunrendszer bizonyos erősségi fokával kezdik a terhességet” – magyarázza dr. Peter Urdzík.

Oltásra buzdítja a terhes nőket a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat is. Októberben jelentést tett közzé, miszerint a legsúlyosabb fertőzöttek csaknem 20 százaléka nem beoltott terhes nő volt. A brit szakemberek hangsúlyozzák: a vakcina a terhesség alatt is biztonságos és hatásos. Már több tanulmány megcáfolta azt a tévhitet, hogy a vakcina meddőséget okoz, és befolyásolja a magzat fejlődését. Ugyanez vonatkozik a spontán vetélésről és a koraszülésekről szóló álhírekre is.

Mikor és mivel oltani?

Míg a brit szakemberek a terhesség alatt bármikor ajánlják az oltást, a mi nőgyógyászaink óvatosabbak, és azt tanácsolják a kismamáknak, hogy az első trimeszter végéig várjanak. Azért ideális a második trimeszter, mert az anya a legkritikusabb időszakban védett, és az ellenanyagok aktívan érik el a méhlepényen át a magzatot.

Ha a nő még a terhesség előtt minden vakcinát felvett, és a második adag óta már 6 hónap eltelt, a szakemberek az emlékeztető harmadik vakcinát is ajánlják. Azt pedig az orvos dönti el, hogy ki és milyen vakcinát kapjon.

Az esetleges mellékhatások

Általában ugyanolyanok, mint a nem terheseknél: izom- és ízületi fájdalom, fejfájás, fájdalom és duzzanat a szúrás helyén, nyirokmirigyelváltozás. Ha a kismama belázasodik, paracetamol ajánlott, mert láz nem jó a terhesség alatt. Fontos megjegyezni, hogy a terhes és szoptató anyák immunrendszere erősebben reagál az oltásra és a Covid-fertőzésre. Azoknak a gyerekeknek, akiknek anyját a terhesség alatt oltották be, sokkal magasabb volt az ellenanyagszintjük, mint azon nők gyerekeinek, akik a terhesség alatt koronavírus-fertőzést kaptak.

