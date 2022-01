Hogyan ismerjük fel a Bechterew-kórt?

A gyulladás előrehaladtával a csigolyák oldalsó részén csontkinövések alakulnak ki, melyek a két szomszédos csigolyát egymáshoz kapcsolják. A fájdalom így a betegség előrehaladtával csökken, de a gerinc merevsége fokozódik. A betegség tehát a gerinc teljes elmerevedését okozza. Ez a folyamat jelenleg nem gyógyítható, csak az előremenetele lassítható.



Tünetei



A Bechterew-kór (más néven: Spondylitis ankylopoetica) leggyakrabban a 40 év alatti férfiaknál jelentkezik, általában a másodikharmadik évtized között igen erős deréktáji fájdalommal, mely hajnalban és pihenéskor erősödik, mozgásra pedig enyhül.

A keresztcsonti szakasz és a derék fájdalmához az íntapadási helyek fájdalma (például Achilles-ín a sarokcsonton) társul. A gerinc mozgásainak folyamatos beszűkülése jó esetben egyenes tartásban rögzíti a gerincet, de sajnos igen gyakori, hogy a gerinc deformálódva (erősen domború, görbült formában) rögzül. Az erősen domború, görbült háti és elsimult ágyéki gerinc okozta statikai viszonyokat a beteg a medence hátrabillentésével, a térd hajlításával egy ideig kompenzálni tudja. A folyamatosan beszűkülő látóterét a nyak hátrabillentésével képes egy ideig ellensúlyozni, látóterét növelni. Ebben az esetben a beteg életminősége is sokkal rosszabb, a látótér igen beszűkülhet, autóvezetői képessége is romlik. A gerinc rugalmasságának csökkenésével a járás is megváltozik, a beteg széles alapon, kifelé forduló lábakkal jár, miközben törzsét mereven előre és hátra dönti, a karok erőteljes lendítése mellett.

A gerincoszlop mellett a bordák és a csigolyák, valamint a szegycsont közti kis ízületek is érintettek, így a légzőmozgások is erősen beszűkülnek, a tüdő kapacitása jelentősen romlik. Emellett a csípők mozgáspályája is beszűkül, a végtag enyhén behajlított, kifelé forduló helyzetben rögzül.



Kezelése



A megfelelő, egyénre szabott terápia reumatológus szakorvos feladata. Az időben elkezdett gyógytornával, illetve az otthon végezhető feladatokkal nagymértékben javulhat az életminőség. A víz alatti gyakorlatok is eredményesek lehetnek. Súlyos esetben azonban szükség lehet műtétre is.



Útmutató



• A betegség a gerinc teljes elmerevedését okozza, leggyakrabban 40 év alatti férfiaknál jelentkezik.

• A deréktáji fájdalom hajnalban és pihenéskor erősödik, mozgásra pedig enyhül.

• A megfelelő, egyénre szabott terápia reumatológus szakorvos feladata. Az időben elkezdett gyógytornával, illetve az otthon végezhető feladatokkal nagymértékben javulhat az életminőség.

(doktorgo)