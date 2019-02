Egyre fiatalabbakat érint az agyi érkatasztrófa

Az agyi érkatasztrófa valójában rosszabb, mint a szívinfarktus, ami vagy halálos, vagy gyors beavatkozással meg lehet menteni a beteget. Az elhalt agysejteket azonban újraéleszteni nem lehet. Az agyi érkatasztrófának súlyos következményei lehetnek: az agy különféle központjait érintheti, a beteg gyakran ágyhoz kötötté válik, megbénul testének egy része, beszéd- vagy más zavar, zsibbadás alakul ki, ami nemcsak súlyos egészségi, hanem társadalmi problémát is jelent.

40 alatt

Egy 36 éves férfinak állandóan fájt a válla. A készültségen az orvos ezt a huzatnak tulajdonította. Amikor egy nappal később kórházba került, kétszer végeztek neki CT-kivizsgálást kontrasztanyaggal. A második beavatkozáskor a terhelt ér elpattant, az agy károsodott. A beteg éber kómába került. Tipikus esete volt ez annak, hogy az orvos a beteg életkora miatt nem vette észre a figyelmeztető jeleket. Egyre fiatalabbakat ér agyi érkatasztrófa.

10 000 új beteg közül 300 nincs 40 éves.

Ilyen súlyos betegség után nem egyszerű visszatérni a normális életbe, de nem is lehetetlen. Minden attól függ, hogy a beteg milyen gyorsan ismeri fel az agyi érkatasztrófa tüneteit, és milyen gyorsan kap orvosi segítséget.

A következő agyi érkatasztrófa megelőzésének alapja az egészséges, észszerű táplálkozás. Vannak tudományos bizonyítékok arra, hogy az elég zöldséget, gyümölcsöt és halat tartalmazó úgynevezett földközi-tengeri étkezés jelentős szerepet játszik a megelőzésben.

A földközi-tengeri étrend segít

Közvetlenül a szélütés vagy agyvérzés után a szervezet jó és gyors regenerálódása érdekében több vitamint kell fogyasztani, például C-, E- és B-vitamint. Nagyon fontosak a fehérjék, amelyek a húsban és a tejtermékekben vagy a szójában vannak. A helyesen összeállított étrendből nem hiányozhatnak a zsírban gazdag ételek – főleg a dió, a magvak, a tengeri halak –, amelyek egyben segítik megőrizni a helyes koleszterinszintet. A megfelelő emésztés érdekében elegendő rostot kell fogyasztani. Például zabpelyhet, zöldséget, teljes kiőrlésű péksüteményt. Hogy elegendő energiánk legyen, szacharidokra van szükség, amihez például gyümölcsből, mézből, burgonyából vagy rizsből jutunk hozzá. Az agyi érkatasztrófa kialakulásának veszélyét nagymértékben csökkenti a folsav, amit a leveles zöldség, a máj vagy az élesztő tartalmaz, de ami főzéskor nagyrészt tönkremegy. Iktassunk be étrendünkbe olyan táplálékot, amely az erek egészségét pozitívan befolyásolja, például hajdinát. Magas rutintartalmának köszönhetően rugalmasan tartja az ereket, és segít megakadályozni a vérrögök kialakulását. A fokhagyma és a törött fahéj pedig csökkenti a vér alvadé-konyságát.

Úszás és nordic walking

A mozgás nagyon fontos, de olyan sportot kell választani, amely könnyű vagy közepesen igényes, mint például az úszás, a nordic walking, a kerékpározás, a jóga, tajcsi, de elég a heti háromszori legalább 45 perces gyors gyaloglás.

A mozgás alapszabályai

ne terhelje magát túl

ne becsülje túl az erejét

edzés közben tartson pihen ő t, utána pedig jól pihenje ki magát

a forró napokon kerülje a sportot, vagy klimatizált helyiségben mozogjon

ne feledkezzen meg a megfelel ő folyadékpótlásról

Legfontosabb a rehabilitáció

A szabadság nyugodt, stresszmentes legyen. Az út előtt a kezelőorvossal beszélje meg az esetleges kockázatokat, főleg akkor, ha olyan országba utazik, ahol nagyon meleg van. Repülőút az agyi katasztrófa után 3 hónappal ajánlott.

Amikor megtörtént a baj, legfontosabb a mielőbbi rehabilitáció. Minél előbb elkezdődik, annál kisebb következményei lehetnek. Sőt még akkor is, amikor a beteg eszméletlen állapotban van, a rehabilitálás akkor is folytatódjon. A kezelésben fizioterapeuta, logopédus és pszichológus is vegyen részt. A felépülés néhány hétig, hónapig, de akár az élet végéig is eltarthat. Nemcsak a betegnek, hanem az egész családnak meg kell tanulnia együtt élni a betegséggel. Csak a kiegyensúlyozott és nyugodt embernek lesz elegendő ereje arra, hogy ápolni tudja a beteg családtagot.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy aki egyszer már agyi érkatasztrófát szenvedett, nagy az esélye annak, hogy még egyszer kap. Ezért fokozottan ügyelnie kell az egészséges életmód szabályainak betartására. Kerülnie kell a fokozott alkoholfogyasztást, a dohányzást, a stresszt, és ügyelnie kell az elegendő pihenésre.

(kovács)