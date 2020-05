Az óvatosság a homokozóban is kötelező

A mesevárak, a kötélhágcsók, a sok „testre szabott” ügyességi alkalmatosság között azonban ott leselkedik a veszély. Az egészség és a biztonság különösen most a legfontosabb játszótéri követelmény. A hetekig ellenőrzés nélkül tartott, elnéptelenedett játszóterek távolról sem veszélytelenek, ezért nem árt, ha a szülő gondosan körülnéz.

Igaz, szabad szemmel csak a nagyobb szennyeződéseket - üvegdarabot, fecskendőt, éles pléhdobozt, állatürüléket – láthatja, a kórokozókat viszont nem. Főként a kutyák és a macskák jelentenek veszélyt, fertőzik a homokozókat, mégpedig az ürülékükben található bélférgekkel. Az egysejtű élősködő – a toxoplasma – nemcsak a kisgyermekekre veszélyes, hanem a terhes nők magzatára is. A bélférgek petéi a bélsárral kerülnek a környezetbe, a kutyák száraz ürüléke, illetve a paraziták, bolhák közvetítésével okoznak fertőzést. A kisgyermekek általában a földön játszanak, kezük, arcuk szennyeződik, olykor meg is eszik a fertőzött homokot.

Kertes házban könnyebb volt...

„Három kicsi gyerekünkkel kertes házban viszonylag egyszerű volt az élet a karanténban. Néha azért szomorkodtak, mert megszokták, hogy bármikor jöhetnek a nagyszülők és a barátaik. Hiányzott a játszóterezés, a könyvtárlátogatás, valamint elmaradt a hétvégi cukrászdalátogatós családi program is – árulta el Hrubá Orsolya gyógyszerész, hogyan térnek vissza a normális életbe, majd így folytatta: – Az otthoni izolációt fokozatosan lazítottuk fel. Először „kontaktusmentes” sétákat tettünk a városban, de most már azért bátrabban mozgunk, kinyíltak a játszóterek és homokozók. Néhány napja ismét szabadon játszhatnak a gyerekek – természetesen maszkban, ügyelünk arra, hogy megtartsák az ajánlott távolságot. Fokozottan figyelünk arra, hogy ne piszkálják a szájukat és az orrukat. Ha sétálni megyünk, minden gyereknek külön palackban viszünk innivalót. Sajnos most még elmarad a játék utáni piknik. Fontos, hogy hazaérve csak akkor fogyaszthatják el az uzsonnát, ha alaposan megmosták a kezüket.”