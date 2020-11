Az évszakváltás és a házi kedvencek egészsége

Nemrég Protect Our Future Too néven kampány indult, aminek célja, hogy az állattulajdonosok többet tudjanak arról, hogy az évszakváltás milyen károsan hat az állatokra. Ezt elsősorban az enyhébb ősz és tél okozza, de az átlaghőmérséklet megemelkedése is. A kampányba Oroszország, továbbá Európa, Észak-Afrika és a Közép-Kelet több mint 30 országának állatorvosai kapcsolódtak be. A szakemberek a parazitákra, az állatok viselkedésére és betegségeire összpontosítottak, pontosabban az állategészségre, a parazitákra, a betegségekre és az állatok viselkedésére.

A globális felmelegedés egyik következménye, hogy több parazita, elsősorban kullancs fordul elő. Ezek az enyhébb időben tovább élnek és aktívabbak. Dr. David Modrý, a brünni állatorvosi és gyógyszerészeti egyetem professzora elmondta: „Eddig kullanccsal nem is lehetett találkozni. Ma már viszont lényegében kora tavasztól november végéig velünk van, az elmúlt években pedig már karácsonykor is.”

Mivel a kullancs az eddigieknél nagyobb veszélyt jelent a háziállatokra, a védekezés most mindennél fontosabb. A szlovákiai háziállattartók 41 százaléka úgy érzi, nem ismeri eléggé a kockázatokat, amelyeket a kullancsok és a paraziták jelentenek. 40 százalékuk nem is védi egész évben kedvenceit. Ahhoz, hogy kutyáját vagy macskáját megvédje a betegségektől, amelyeket a bolhák és kullancsok terjesztenek, létfontosságú, hogy egész évben védjük őket az élősködőktől. Ha valamely kérdésre nem tudja a választ, kérdezze meg az állatorvosát, hogyan védje kutyája vagy macskája egészségét.

A nemzetközi felmérésben 3 711 állatorvos és 751 egészségügyi nővér vett részt. Online formában összesen 201 893 választ kaptak a közvélemény-kutatás szervezői. A felmérést 2020 februárja és júniusa között Európában, Észak-Afrikában, Oroszországban és Közép-Keleten végezték.

(dk-k)