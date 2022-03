VIDEÓ: Könnyes szemmel búcsúznak az orosz influenszerek az Instagramtól

Oroszország állami média- és kommunikációs szabályozó hatósága, a Roszkomnadzor azt állítja, hogy az Instagram oroszok elleni erőszakra biztat. A Prima CNN szerint a tiltás már ma hatályba lép, ez a hír pedig eléggé megviselte az orosz influenszereket, akiknek a közösségi oldal sokszor egyetlen bevételi forrásuk volt.

Egy nő utolsó Instagram videójában arról beszélt, hogy a platform „élete értelme”, amivel már öt éve kel és fekszik.

A Nexta egy másik orosz influenszerről osztott meg felvételt, aki az oldal tiltása miatt könnyekben tört ki. „Nem érdekli őt a több ezer halott, honfitársait is beleértve. Legnagyobb problémája, hogy többé nem oszthatja meg az ételeiről készült fotókat” – írta bejegyzésében a Nexta.

