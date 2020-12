Tom Cruise elbocsátással fenyegette meg a pandémiás szabályokat megszegő stábtagokat

A hetedik Mission: Impossible-film londoni forgatásán Tom Cruise elbocsátással fenyegette meg azokat a stábtagokat, akik nem veszik komolyan és nem tartják be a pandémiás szabályokat. A sztár kirohanásáról készült hangfelvételről a The Sun brit bulvárlap számolt be.