Nyíltan vallott kapcsolatukról Čaputová párja: „Nem vagyok first lady!”

Juraj Rizman és Zuzana Čaputová körülbelül két éve alkot egy párt. Gyakran mutatkoznak együtt a nyilvánosság előtt, kapcsolatukat nem titkolják. A Denník N napilapnak adott interjújában Rizman most elárulta, hogyan kéne őt mint az elnök párját hivatalosan megszólítani: „Partner. Nem vagyok first lady, az eddigi eseményeken mindig úgy mutattak be, hogy az elnök partnere” – mondta.

Rizman arról is beszélt, hogy nincs személyes titkára és nem kap fizetést az államtól. „Azóta nem kaptam fizetést vagy járadékot az elnöki hivataltól, mióta tanácsadóként elmentem. Az emberek azt hiszik, hogy pénzt kapok érte. De ez nem így működik” – közölte Rizman, aki beismerte, hogy az elnökkel való kapcsolatában a magánélet teljes elvesztése a legnehezebb. „Lényegében nincs olyan pillanat, mikor az elnökkel kint vagyunk, hogy kettesben lennénk” – tette hozzá.

(br, pluska, Denník N)