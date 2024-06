Négy hónap alatt 30 kiló mínusz!

Az öt hónapos időszakot 4 szakaszra osztotta:



Nehéz és könnyű edzések: -5 kg.

"Heti 5 alkalommal edzettem, 3 nehéz edzést 2 könnyebb követett. Könnyebb súlyokat és több ismétlés számot használtam. Minden izomrészt heti 2 alkalommal edzettem. Szobabicikliztem heti 3 alkalommal 15 percig".

Intenzívebb edzés: -2,5 kg

"Továbbra is heti 5 alkalommal edzettem, könnyű-nehéz napokon, de megváltoztattam a gyakorlatokat, és olyan intenzív technikákat alkalmaztam, mint a gyorssorozatok, szuperszettek. Kardiót is beiktattam - minden edzés után 20 percet tekertem. A fogyás lelassult, sőt néhány hétre meg is állt. Ezért minden nap edzés után kardiót is beiktattam".

Haladó edzés: - 6 kg

"A rendszert ABC-nek hívják, ami azt jelenti, hogy három napon át edzettem - minden nap más részeket, majd egy szabadnap következett. Az edzések nagyon intenzívek voltak, minimális szünetekkel a szettek között. Minden edzést 15-20 perc kardió követett, és a szabadnapon is körülbelül 40 percig tekertem."

Vízhajtás: -2 kg