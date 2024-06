Emlékszel Pamelára és Bobbyra a Dallasból?

A Dallas 1978-tól 1991-ig volt műsoron, így 14 évaddal és 385 epizóddal az Egyesült Államok történetének leghosszabb ideig futó sorozata. Nemcsak Amerikában, hanem az egész világon rajongókra tett szert. A világ több mint 90 országában sugározták. Az idősödő színészeket elnézve több mint egyértelmű, hogy sok év telt el a forgatás óta. A főszereplőket ma már ősz haj és ráncok díszítik. De nem mindegyiküknek adta meg magát a természetes öregedési folyamat.

Az ikonikus páros

Emlékszel még az ikonikus párosra, Bobby Ewingra és Pamela Ewingra? E két ember története sokak szívét elnyerte. Jock Ewing olajmágnás és Miss Ellie Ewing legfiatalabb fiát Patrick Duffy amerikai színész alakította, aki korának egyik legfoglalkoztatottabb színésze volt. Az ikonikus Dallas mellett egy másik legendás sorozatban, a Step by Step-ben is szerepelt, ahol szintén főszerepet kapott.

Annak ellenére, hogy a sorozatbeli Bobby örökké fiatal marad, Patrick méltósággal oldalaz, és az akkori női szívek megdöntője ma már ősz hajú öregúr, akinek szemében vidám csillogás van. Pedig nem volt könnyű dolga az életben. Traumatikus esemény volt, amikor egy fegyveres rablás során elvesztette a szüleit. Az apját és az anyját két tinédzser gyilkolta meg, akik a büfé kasszájában lévő néhány fillérért vették el az életüket. Szeretett szülei halálának híre a forgatás alatt jutott el hozzá. Miután letette a kagylót, a színész egy pillanat alatt összeomlott és könnyekben tört ki.

A szerencse ismét rámosolygott, amikor találkozott szeretett feleségével, Carlyn Rosser balerinával. Állítólag szerelem volt első látásra, és 1974-ben egy buddhista templomban vette feleségül, és még abban az évben megpecsételték szerelmüket első fiukkal.

Hogy van sorstársa, Pamela? Őt Victoria Principal színésznő alakította, aki első szerepét az 1972-es The Life and Times of Judge Roy Bean című westernben kapta. Igazi szupersztárrá azonban 5 évvel később vált a Dallas című sorozatnak köszönhetően. További érdekesség, hogy Japánban született, és Londonban nőtt fel. Apja foglalkozása miatt sokat költözött, így a kis Victoriának 17 iskolába kellett járnia. Orvosnak kezdett tanulni, de az első év után a könyvtárból hazafelé menet elütötte egy autó, és súlyos sérüléseket szenvedett. A kezelése olyan sokáig tartott, hogy ki kellett hagynia az orvosi egyetemet, ezért úgy döntött, hogy New Yorkban kezd új életet. Az orvostudományt színészi tanulmányokra cserélte, és 1970-ben a sors Hollywoodba sodorta.

A két Golden Globe-díjra jelölt színésznő legutóbb 2001-ben állt kamerák elé, amikor a Titánok című sorozatban játszott. Ma elsősorban saját szépségápolási termékeinek népszerűsítésével és értékesítésével foglalkozik. Victoria úgy döntött, hogy plasztikai műtétekkel állítja meg az öregedést. Erről árulkodnak privát fotói, amelyeken jól látható, hogy elsősorban plasztikai sebészek segítségével tartja formában magát. És bár korához képest igazán jól néz ki, a beavatkozásoknak köszönhetően szinte egyáltalán nem hasonlít arra a nőre, akire annyira jól emlékszünk. Victoria kétszer volt férjnél, de soha nem született gyermeke.

