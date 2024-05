A boldog szülők, Adela és Viktor Vincze egy fotóval büszkélkedtek kisfiukról: már nem kisbaba!

A házaspár óvja a magánéletét, és a kisfiukról szóló információkat is szűkszavúan mérik. Annál értékesebb, hogy a műsorvezetőnő nemrég az Instagramján egy fotót osztott meg, amelyen a kisfia is szerepel, akiről el kell mondani, hogy bizony már nem kisbaba. A felvétel, amelyet Adela közzétett, pillanatkép egy kassai baráti találkozóról, ahonnan természetesen nem hiányzott szemük fénye sem, aki információink szerint már egészen szépen beszél, és állítólag nagyon érdeklődik az autók és az autómárkák iránt is.

(Život)