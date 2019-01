Nálunk is bevezetnék a mentőfolyosókat

Múlt héten tájékoztattunk arról, hogy a rendőrség a tavalyi baleseti statisztikákra reagálva módosítja a közlekedési szabályokat, s például az autósiskolai alkalmassági teszt megismétlésére kötelezi majd azokat a kezdő, legtöbb kétéves tapasztalattal rendelkező sofőröket, akiket 24 hónap leforgása alatt kétszer is súlyos szabálysértésen érnek.



Mentőfolyosó



A szlovák rendőrség az osztrák jogrendből átvenné a mentőfolyosók kialakításáról szóló szabályozást is. Ausztria ezt a kötelezettséget 2012-ben vezette be, s több hónapig tartott, amíg a külföldi sofőrök is megértették, miről van szó.

A szabályozás lényege, hogy ha többsávos utakon dugó vagy baleset miatt elakad a közlekedés, akkor a gépjárműveknek úgy kell sorakozniuk, hogy az út középső része szabadon maradjon. A bal sávban közlekedő autóknak teljesen az út bal szélére kell húzódniuk, míg a középső vagy a jobb sávban közlekedőknek az út jobb szélére. Az így felszabadult sávot aztán csak és kizárólag mentők, tűzoltók és rendőrök használhatják. Az osztrák hatóságok szerint az intézkedéssel több ember életét mentették meg, ugyanis a mentők sokkal gyorsabban ki tudtak érni a baleset helyszínére. „Jelenleg sajnos nem tudjuk szankcionálni a sofőröket, ha nem alakítanak ki ilyen mentőfolyosót, ám a törvénymódosítás után ez megváltozik. Azokat is szankcionálhatjuk majd, akik az ilyen folyosóban fognak közlekedni” – közölte Ľuboš Rumanovský, a közlekedésrendészet vezetője. Aki nem alakít ki dugó esetén ilyen folyosót, azt 99 euróra büntethetik, aki viszont ilyen folyosóban közlekedik, az már 300 eurós bírságra is számíthat.

Egyébként ha a törvényt elfogadnák, akkor a mentők vagy tűzoltók előrehaladásának akadályozását is büntethetnék majd a rendőrök az objektív felelősség elve szerint. Ezért a szabálysértésért kerek 300 eurós bírság fog fenyegetni.



Szabályozzák a rollereket



Az utóbbi hónapokban egyre több ember használ elektromos rollereket. Mivel ezekre jelenleg semmilyen szabályozás sem vonatkozik, gyakorlatilag korlátlanul bárhol használhatják őket, hiszen nincs törvény vagy előírás, melynek megszegéséért büntethetnének a rendőrök. A belügyminisztérium ezen is változtatni akar, s a készülő törvénymódosításba a rollereket és elektromos rollereket besorolja a motorral nem rendelkező gépjárművek közé, tehát a törvény elfogadását követően ugyanolyan szabályok vonatkoznak majd a rollereket használókra, mint a kerékpározókra. 2017 januárjától a kerékpározók 0,5 ezrelék véralkoholszinttel is kerékpározhatnak lakott területen, a rendőrség a lakott terület fogalmát akarja a készülő törvénymódosításban pontosítani. A jelenlegi törvényből kihozzák a „község beépített területén” megfogalmazást, s a „községben” szóval fogják helyettesíteni. A vonatkozó rendelet szerint a község kezdetét és végét a községtáblák jelölik.