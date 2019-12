Hogyan érjünk biztonságosan célba, ha az időjárás is ellenünk dolgozik?

Banális tanácsnak tűnhet, de rossz időben különösen fontos, hogy leellenőrizzék a fényszórók és a ködlámpák működését. Havazás után ne feledjék, hogy a havat nemcsak az ablakokról, a motorházról és a tetőről kell lesöpörni, hanem a fényszórókról és a hátsó lámpákról is.



Párás ablakok



Ősztől télig szinte minden sofőrnek megkeseríti az életét a szüntelenül bepárásodó ablak. Természetesen már kitalálták a fűtött szélvédőket, amelyek pillanatok alatt eltüntetik az üvegre lecsapódott párát. Akinek viszont nincs ilyen szélvédője, annak mást kell kipróbálnia. A legfontosabb tán az, hogy még a párásodás előtt belülről is tisztára mossák a szélvédőt. Erre a célra megfelel az alkoholtartalmú háztartási üvegtisztító, a lényeg, hogy úgy mossák le az ablakot, hogy azon ne maradjon folt, vagy csík.

A piacon számos üveget páramentesítő sprayt is árulnak. Akinek ez a megoldás tetszik, azt csak arra figyelmeztetném, hogy inkább a drágább termékeket vásárolja, az olcsóbbak nem kívánatos mellékhatása néha az, hogy zsíros foltok maradnak az ablakon. Fontos, hogy ezt a páramentesítőt még a párásodás előtt kell ráfújni a tisztára törölt üvegre. Meg kell várni, míg majdnem megszárad, s aztán valamilyen minőségi kendővel szárazra törölni úgy, hogy az üvegen ne maradjon fénytörés. A páramentesítőt nem ajánlott minden üvegen használni. Jó, ha az oldalsó és a hátsó ablakokat nem kezeljük ezzel, a felgyülemlő pára így is úgy is lecsapódik valahol, s ha van páramentesítővel nem kezelt felület az utastérben, akkor garantáltan az fog bepárásodni.

Egyébként még egy jó tanács a fagyos reggelekre: még véletlenül se próbáljanak a befagyott ablakra meleg vizet önteni, az üveg nagyon könnyen eltörhet. Sajnos a befagyott szélvédő felolvasztására kellő időt kell szentelni, ha ugyanis úgy indulnak el, hogy például csak a sofőr oldalán van letisztítva az üveg, akkor egy közúti ellenőrzés során 40 eurós bírságra számíthatnak. A vonatkozó jogszabályok szerint semmi sem zavarhatja a sofőr kilátását az autóból.

A szélvédő letisztítására használhatnak műanyag jégkaparót, én személy szerint a kevésbé elterjedt rézbetétes, fémpengével ellátott kaparókat kedvelem, ezekkel sokkal könnyebben megy a szélvédő tisztítása.



Vigyázzanak a fáradságra



Úgy érzi, hogy hamarosan lebetegszik, fáradt a munka után vagy a fáj a feje? Jól fontolja meg, hogy tényleg elkerülhetetlen-e ilyen állapotban este a volán mögé ülni. Sötétben sokkal gyorsabban elfárad a szemünk, elálmosodunk és nehezebben tudunk koncentrálni az útra, ami nemcsak ránk, hanem a közúti forgalom többi résztvevőjére nézve is komoly veszélyt jelent. Ha már minden áron útnak kell indulniuk, igyanak kávét vagy más koffeintartalmú italt, tartsanak gyakrabban szünetet, s menet közben gyakrabban szellőztessenek, húzzák le az ablakot egy kicsit, a friss levegő ugyanis segít abban, hogy éberek és figyelmesek maradjunk vezetés közben.



Hova ne nézzünk?



Sötétben való vezetés közben nem jó, ha a szembe érkező autók fényszóróiba néznek, ez ugyanis megvakítja a sofőrt egy időre. Ezért is ajánlott a saját sávunk jobb széle felé irányítani a tekintetünket.

Ha olyan másod- vagy harmadrendű útra kerülnek, amelynek a közepén hiányzik a felfestett felezősáv, akkor lassítsanak le, s az út széle alapján igazodjanak. Főleg községekben legyenek nagyon elővigyázatosak, mivel nem minden gyalogos tartja be a „lássak, de engem is lássanak” alapszabályt. Sajnos gyakran találkozni tetőtől talpig feketébe öltözött, út szélén sétáló gyalogosokkal, akik ezzel a magatartással szó szerint az életükkel játszanak.

Ha az út szélén sem láthatóak a sávok a hó vagy a jég miatt, akkor lassítsanak le még jobban. Főleg a behavazott úttest és a köd kombinációja lehet különösen veszélyes. Nagyon fontos, hogy ilyenkor lassan, de folyamatos tempóban vezessenek, a gáz- és fékpedál szüntelen váltogatása biztos út az árokba. Ha tényleg rosszul látni az erős havazás miatt az út szélét, és szembe nem jön autó, hajtsanak nyugodtan az út közepére, de legyenek óvatosak. Amint szembe meglátnak közeledni egy autót, húzódjanak vissza saját sávjukba, lassítsanak le, vagy ha nem biztosak a dolgukban, inkább álljanak le az út szélén, s várják meg, míg a szemből érkező autó tovább hajt.