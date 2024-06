Ez az 5 legbiztonságosabb autómárka!

BMW

A BMW, amely a luxus és a teljesítmény szinonimája, a biztonság terén is bizonyította mesterfogásait, és 10-ből 9,56 pontot ért el. A márka biztonság iránti elkötelezettsége a különböző teszteken elért kiváló minősítésekben is megmutatkozik. Az olyan modellekkel, mint a 2024-es BMW 5-ös sorozat, valamint a 2023-24-es BMW X1 és X3, amelyek az IIHS által adott legjobb pontszámokat kapták, egyértelmű, hogy a BMW nem köt kompromisszumot a biztonság terén. Az olyan fejlett funkcióktól kezdve, mint az előremenő ütközésre figyelmeztető rendszer, egészen a gyalogos- és kerékpáros-érzékelésig a BMW a biztonsági rendszerek széles skáláját tartalmazza. Míg a BMW járművek elegáns formatervükről és masszív teljesítményükről ismertek, biztonságukról is híres, és a megbízhatósággal kapcsolatos korábbi aggályokat legyőzve a legjobb választássá váltak az igényes vezetők számára.

SUBARU

A Subaru biztonsági öröksége folytatódik: 10-ből 9,63. A Subaru összkerékhajtású járműveiről ismert, amelyek ugyanolyan jól teljesítenek a zord utakon, mint a városi utcákon, a biztonsági díjai ugyanolyan lenyűgözőek. A 2024-es Subaru Impreza és a 2023-2024-es Subaru Outback és Ascent az IIHS Top Safety Pick+ díját villantotta fel. Ami a Subarut megkülönbözteti a többitől, az az EyeSight technológia, amely a biztonsági funkciók egyedülálló kombinációját kínálja, amely aláhúzza a márka elkötelezettségét az utasok védelme iránt.

VOLVO

A 9,67-es értékeléssel a Volvo folytatja gazdag hagyományait a biztonság úttörőjeként. A svéd márka életek védelme iránti elkötelezettségét innovatív biztonsági technológiái és szilárd törésteszt-eredményei testesítik meg. A 2023-24-es Volvo XC90 és XC60 kivételes, és megerősíti a Volvo biztonságról szerzett hírnevét. A hárompontos biztonsági öv feltalálásától kezdve az olyan modern fejlesztésekig, mint a Pilot Assist, a Volvo innovatív szellemisége a biztonság terén felülmúlhatatlan. Bár a Volvót kritikák érik a magas tulajdonlási költségei miatt, a biztonság iránti rendíthetetlen elkötelezettsége a családok és a biztonságtudatos vezetők megbízható márkájává tette.

ACURA

Az Acura, amely tökéletes, 10/10-es értékelést kapott, a „biztonságot mindenkinek” filozófiát testesíti meg. A márka olyan IIHS által legjobbnak ítélt biztonsági megoldásokkal nyűgöz le, mint az Acura Integra, az MDX és az RDX 2023-24. Az Acura fejlett biztonsági funkciók sorozata, köztük az ütközéskímélő fékrendszer és a forgalmi dugó asszisztens, bizonyítja a cég elkötelezettségét a legmodernebb biztonsági technológiák iránt.

GENESIS

A Genesis, a Hyundai luxuskategóriás leányvállalata, a hibátlan 10/10-es biztonsági értékeléssel gyorsan a csúcsra emelkedett. A márka modellkínálata, beleértve a Genesis G80 és a GV80 2024 modellt is, a biztonság iránti rendíthetetlen elkötelezettségről tanúskodik, és mind az Euro NCAP, mind az IIHS által kiosztott legjobb minősítéseket kapta. A Genesis számos fejlett biztonsági rendszerrel és az utasok jólétét előtérbe helyező tervezési etikával rendelkezik. Bár a Genesis-t kritizálták korlátozott választéka és viszonteladási értéke miatt, a biztonság és a luxus iránti elkötelezettsége új mércét állít fel az autóipari kiválóság terén.

(autobild-pluska)