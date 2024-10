Az új Porsche MACAN megérkezett a szlovák utakra: A modell, amely megszeretteti Önnel az elektromobilitást

Az új elektromos Porsche MACAN bemutatása nem maradhatott észrevétlen. A Duna fölé magasodó ikonikus UFO épület, amely Pozsonyban található, mintha az esemény nagyságát szimbolizálta volna. Az erre az alkalomra speciálisan megvilágított tartóoszlopokon számoltak vissza a németországi lipcsei gyárból származó új zászlóshajó leleplezéséig.

Az új MACAN valóban egy igazán szép darab. Minden Porsche modell dizájnjában a legendás 911-es modell inspirációja figyelhető meg. Ezeket az összefüggéseket a karosszéria egyes vonalaiban is felfedezhetjük. A kettős LED fényszórók vad, sportos megjelenést kölcsönöznek a karosszériának, bár alapvetően ez egy városi elektromos SUV. A hátsó lámpák is lenyűgöznek dizájnjukkal. Az elegáns, egy vonalban lévő lámpák enyhén emelkedő vállvonallal kombinálva azonnal elvarázsolnak. A 3D-s fénygrafika és a „PORSCHE” felirat olyan elemek, amelyeket már a Taycan új modelljén is megcsodáltunk, ezért nagyszerű, hogy ez a játékos elem, amely hangsúlyozza az autó teljesen elektromos hajtását, a MACAN-ra is átragadt.