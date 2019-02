Zellerbemutató

A bemutatóra Csilizradványon Végh Miklós és Végh Péter parcelláin került sor. A Nunhems fajtái közül ötöt ültettek idén a testvérek, az általuk megművelt 450 hektáros földterületből zellert összesen 9 hektáron termesztenek. A legkorábbi fajta a Princino F1, amely kitűnik növekedési erélyben, hullámos, kissé szeldelt levelű, nagy lombozatú, aminek köszönhetően főként leveles áruként termesztenek. Gumója krémfehér, levelei egészségesek. Nem igazán hajlamos a magszárképződésre, csakúgy, mint másik korai társa, a Prinz. Ez utóbbi jól sűríthető a felálló lombozata miatt. Gumója kerek formájú, sima felületű, gyökérzete a gumó alján helyezkedik el. Jól tárolható, pudvásodásra nem hajlamos. A bemutatón is látható volt, hogy ez a két fajta korán is kockázat nélkül ültethető, viszont a nyári hőséget jobban megsínylették, mint későbbi társaik. Ládi Csaba, a Nunhems Hungary Kft. hajtatási, ipari és szántóföldi zöldségfélék szakembere szerint ezért fontos, hogy a fajta megválasztása összehangolódjon a palántázás idejével, a megfelelő technológiával, valamint az értékesítés idejével.

A következő fajta, ami a Végh családi vállalkozásban megtekinthető volt, a Rex F1, amely április közepétől palántázható, tehát már a fő ültetésre ajánlott. Nagyon ügyesen betakarítható géppel is, hiszen gyökérzete nem vesz fel sok földet, ennek is köszönhető, hogy gyorsan tisztítható. Sima gumója kerek, mutatós, egyöntetűen fejlődik. Enyhén szétálló lombozata erős, jól tárolható fajta, és előnye még, hogy szélsőséges időjárásban is biztonságosan termeszthető.

Májustól javasolt a Markiz F1 ültetése, amely gumója nagyon mutatós, szeletelésre és vegyes csomagok készítésére, vagy ipari feldolgozásra is alkalmas. Jól sűríthető, gumója gyors növekedésű, gépi betakarítása és tisztítása haladós. Sötétzöld, ernyős lombozatának köszönhetően leveles piaci árusításra is alkalmas.

Egyelőre még csak tesztelik, de nagyon ígéretesnek mutatkozik a Codex F1 fajta, amely főként a teljesítményével hívja fel magára a figyelmet. Nagyon jól ellenáll a szélsőséges időjárási viszontagságoknak. Teljesítményével elégedettek lehetnek Csilizradványon is, hiszen a mintegy egy kilogrammos, sima felületű, világos színű gumók egyöntetű növekedésre voltak képesek a tavalyi nehezebb körülmények közt is. Lombozata egészséges maradt, a tesztelt fajta pedig kitűnik még jó növekedési erélyével is.

A zeller technológiájával kapcsolatosan elhangzott, hogy a családi vállalkozásnál tavaly először használtak pillírozott vetőmagot, ami sokkal gyorsabb kelést biztosított. A palántákat március elején kezdték kiültetni, az előzőleg mélyszántással megművelt, granulált szerves trágyával és talajkondíciós készítménnyel ellátott területre. A vetés előtt simítózták, majd az elkészített vetőágyba 45 cm-es sortávolságban és 25 cm-es tőtávolságban ültették ki a palántákat. Azonnal indították az öntözést is. A fejtrágyázással és sorközműveléssel egy menetben juttatnak ki mikrogranulált műtrágyát. Vegyszeres alapgyomirtást alkalmaznak, viszont a későbbiekben már csak mechanikus úton irtják a gyomot. A csapadékos időszakban többet kellett permetezni, de a hirtelen lezúduló esők és a párás időszak így is próbára tette idén a lombozatot, hiába próbálták bevetni a biostimulátorokat, a lombozat így is sok helyütt gyengének mutatkozott. A gumók viszont viszonylag egészségesen és szépen fejlődtek, az áradásszerű esőzések ellenére is, ami nagyon tömörítette a talajt.

Czigler Mónika