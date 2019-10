Még mindig sok a tennivaló a kertben!

Az október már kevésbé mozgalmas időszak a zöldségesben, persze munka bőven akad még. Zöldségeinket nem is olyan régen még a melegtől és a tűző naptól óvtuk, most a hidegtől kell megvédenünk. Az októberi éjszakák egyre hűvösebbek, a hónap vége felé már akár fagyok is jelentkezhetnek.

Az október már kevésbé mozgalmas időszak a zöldségesben, persze munka bőven akad még. Zöldségeinket nem is olyan régen még a melegtől és a tűző naptól óvtuk, most a hidegtől kell megvédenünk. Az októberi éjszakák egyre hűvösebbek, a hónap vége felé már akár fagyok is jelentkezhetnek.

Október első felében lehet az áttelelő fejes salátát, fejes káposztát, kelkáposztát kiültetni. Nagy előnye az ilyen termesztésnek, hogy kora tavasszal, majdnem a fóliás káposztával egy időben adnak termést.

A még kint maradt paprikát, paradicsomot ideje betakarítanunk. Az alacsony hőmérséklet a paprika lilára színeződik, a termések megnyúlnak, keskenyebbek lesznek. A paradicsomnál a színesedés lelassulhat. Érdemes esetleg még a szabadban termő paprikát vagy paradicsomot éjszakára fóliával letakarni, reggel pedig kitakarni. Ez a talaj menti fagyok ellen is hatásos lehet.

Októberben a hideget még jól tűrő gyökérzöldségek, káposztafélék maradtak a kertben. Ezeket már ne öntözzük és ne is fejtrágyázzuk. A sok nitrogén és a víz a tárolhatóságot nagyobb mértékben rontja.

Ilyenkor takarítjuk be a nyári póréhagymafajtákat, míg a téliek kibírják a mínusz 5–10˚C-os hideget is károsodás nélkül. A snidling levelei ebben az időszakban elszáradnak, a tő visszahúzódik. Ha cserépbe tesszük, télen a konyhaablakban hajtathatjuk.

A zeller és a halványtó zeller

A zellergumókat az erősebb fagyok érkezésekor szedjük fel, ugyanis az őszi hónapokban a gumók még fejlődnek. Ásóval kiemeljük, leveleit lecsavarjuk, gyökereit éles késsel eltávolítjuk. Hasonlóan tároljuk, mint a gyökérzöldségeket, a gumóját nem mossuk meg.

A halványító zeller 4–5 cm vastag, 50–60 cm hosszú levélnyéllel rendelkezik. Ezt nem a gumójáért, hanem a száráért termesztjük. A szárat magasan fel kell tölteni földdel, vagy sötét műanyag fóliával körülkötözzük a halványulás céljából. Párolva, nyersen is fogyasztható. Már augusztustól takarítjuk be, ha közelegnek a fagyok, fóliasátrat kell fölé húzni. Télen homokban is eltartható egy ideig.

A népszerű torma

A legtöbb kiskertben megtalálható, és egyre inkább visszanyeri népszerűségét. Étrendi hatása kedvező, gyöktörzsében sok kéntartalmú illóolaj van. Csípősségét a sziningrin glükozid adja, amely közismerten bakteriumölő hatású, innen a torma „kerti penicillin” elnevezése. Ismert étvágygerjesztő és emésztésjavító hatása is. A rizómáknak nagy a C-vitamin és az ásványianyag-tartalma, főként káliumban és a kénben gazdag. Évelő növény, a hideget és a meleget is tűri. Gyökérzete a legnagyobb melegben is sértetlen marad, majd tavasszal újrahajt. Félárnyékos helyen is jól érzi magát. Minden talajtípuson termeszthető. Ha vastag, fejlett gyökeret szeretnénk kapni, középkötött, tápanyagban gazdag talajba tegyük. Szaporítása ilyenkor ősszel is lehetséges. Legjobbak erre a 20–25 cm hosszú, ceruzavastagságú talpgyökerek. Bakhátas termesztése is elterjedt, a bakhát szélessége és magassága is 30 cm körüli.

Az egészséges fokhagyma

A fokhagyma nagy fűszerező értékű zöldségnövény, szárazanyag-tartalma eléri a 35 %-ot ,(26% szénhidrát, 7% fehérje). Jellegzetes illat- és íz anyagait a diallil-diszulfid oxid vegyülete adja. Nagy foszfor- és káliumtartalma mellett a C-vitamin mennyisége 15-20 mg/100 g. Baktériumölő, értágító, bélféregűző, vérnyomáscsökkentő és emésztést elősegítő hatása is ismeretes.

Ne feledkezzünk meg a fokhagyma szaporításáról ősszel, szeptember végén, október hónapban. Korábbi ültetésnél túl nagy lesz a lomb, míg a későbbi ültetésnél gyenge lesz a gyökérzet, ezáltal csökken a téltűrése. Az őszi fokhagyma többet terem majd, mint a tavaszi. Kiültetés előtt a gerezdeket gombaölőszeres oldattal csávázni kell. Ültetésnél 25–30 cm-es sortávot biztosítsunk. A gerezdeket 8–10 cm-es tőtávolságra, 3–6 cm mélyen ültessük. A fokhagyma a sekély ültetést nem bírja, mert a hagymafej fejlődése során kinő a talajból, és a csapadék hatására a gerezdeket összefogó buroklevél felhasad, ezért ültetést után hengerrel tömörítsük a talajt.

Kedvelt gyökérzöldségeink

Októberben tároljuk be a tárolásra termesztett gyökérzöldségeket, sárgarépát, petrezselymet, pasztinákot. A felszedésre lehetőleg száraz, meleg napot válasszunk. Fordítsunk nagy gondot a sérülésmentes betakarításra és szállításra.

A termést még a fagyok beállta előtt szedjük fel. Alaposan válogassuk át, tisztítsuk meg a gyökereket, gumókat. A fertőzött növényeket ne tároljuk be, mert a tárolóban tovább rothadnak, és az egészségeseket is megfertőzik. A tárolóban 0˚C körüli hőmérsékletet és 85% páratartalmat tartsunk meg.

A gyökérzöldségeket a pajorok, drótférgek, mocskos pajor, mezei pocok veszélyezteti. Az általuk megrágott termést ne vigyük a tárolóba, mert a sebzéseken megtelepedhetnek a kórokozók.

A szklerotiniás rothadás egyre nagyobb növekvő vizenyős foltokat okoz. Felületükön kezdetben laza, majd egyre dúsabb fehér, vattaszerű bevonat jelenik meg, ezekben fekete szkleróciumok képződnek. A gomba a termőhelyről fertőz, s a tárolóban átnő a beteg zöldségről az egészségesre.

Baktériumos eredetű az ervíniás lágyrothadás, ami a petrezselyem, a sárgarépa és a zeller tárolási betegsége. Ez is a termesztés helyéről kerül a tárolóba, ahol 10˚C felett a sérüléseken keresztül fertőz. Vizenyős, bűzös rothadás lép fel, a betárolt termény gyorsan elpusztul.

A gyökérzöldségek tárolása történhet veremben, prizmában vagy pincében is. A hőmérsékletet gyakran ellenőrizni kell, a szellőztetés is nagyon fontos. A gyökérzöldségeket a pincében nedves homok vagy száraz fűrészpor közé rétegesen is elhelyezhetjük. A tárolóhely tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, meszeléséről se feledkezzünk meg.

Az igénytelen cékla

A legegészségesebb zöldségfélék egyike. Jelentős vitamin- és ásványianyag-forrásunk. Kiemelkedő vitamin- és asványianyag-tartalma, jó hatással van a szervezet védekező képességére, lúgosít, segíti a vörösvérsejtek képzését, méregtelenít, szabályozza az anyagcserét és még a diétába is beilleszthető.

Salátanövényként a leveléért is termeszthetjük, ennek a tenyészideje csak néhány hét. Ha 2–4 lomblevele kifejlődött, már szedhetjük is. A cékla répatestének típusa lehet gömbölyű, lapos vagy hengeres. Száraz időjárás esetén a termesztés során ajánlatos öntözni, mert ezt nagyobb terméshozammal hálálja meg. Raktározás és konzerválás céljából októberben takarítjuk be. A felszedés ideje a keléstől számított kb. 100–110. napon van. Fagyérzékenysége miatt október közepéig a betakarítást ajánlatos elvégezni, lehetőleg száraz időben. A répatestek 1/3 része kiáll a talajból, így nem okoz nehézséget a növények kiemelése. A levelek eltávolításánál azonban figyeljünk oda, hogy a cékla nem fejezhető le, mert a fokozott léveszteség és a répatest sérülése miatt a termény tárolásra alkalmatlan lesz. Optimális tárolási körülményei az 1–2°C-os hőmérséklet és a 97% relatív páratartalom. A sérült gumókat nem lehet tárolni. Nedves homokban pincében, prizmában, de ládában halomban is sokáig tárolhatjuk, esetleg ecetben is tartósíthatjuk.

Fucsek Margit kertészmérnök