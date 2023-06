A természet segítségével a talajgombák ellen

A bioTomal által forgalmazott, a talajban egészséges mikrobiológiai környezetet biztosító hasznos gombapreparátumokat alkalmazva szerencsére már biológiai úton is hatékonyan megfékezhetjük a károsítók rohamos terjedését! Nem elég, hogy a klímaváltozás miatt egyre több kártevővel és kórokozóval kell megküzdenünk a növénytermesztésben, a folyamatos hatóanyag kivonások, és az áruházlánci maradékérték szigorítások miatt az ellenük alkalmazható kémiai szerek száma is drasztikusan lecsökkent. Az EU-s törekvések és tervezetek miatt (Green deal) a közeljövőben még további korlátozások várhatóak.

Érthető és logikus, hogy ebben a helyzetben egyre több gyártó keresi és egyre nagyobb szerepe van a hatékony biológiai megoldásoknak, amelyekkel sok estben környezettudatosan kiegészíthetjük, jó esetben akár teljesen ki is válthatjuk a kémiai hatóanyagokat! Ez nagyon jó és bíztató a környezetvédelmünk szempontjából, de bizonyos gazdasági és hatékonysági mutatókat is figyelembe kell venni ahhoz, hogy valósan és tisztán lássuk a kialakuló helyzetet. Jó lenne tudni egy biológiai hatóanyagról, hogy valójában mi van benne, mennyi van benne, és hogy mit várhatunk el tőle! Egy különleges engedélyezési lehetőség miatt (nem mindenütt van így az EU-ban!) nálunk hozamfokozóként lehet forgalmazni bizonyos mikrobiológiai ágenseket. Ez első hallásra nem tűnik nagy jelentőségűnek, hiszen sok esetben valóban ugyanarról a hasznos gombáról vagy baktériumról van szó, és egy megbízható gyártó esetében jó eséllyel ugyanazt a hatást is várhatjuk el tőle.

Az is nagyon fontos szempont egy biológiai hatóanyag esetében, hogy egy-egy kezelés alkalmával milyen hatóanyagmennyiséget juttatunk ki, mert ez egyértelműen és döntően befolyásolja a hatékonyságot és sok esetben a hatássebességet is. Például 1x106-on CFU­*/g vagy 1x109-en CFU/g mennyiség között 1000-szeres a különbség, ami már akkor is figyelemre méltó, ha még valóban ugyanazt a hatóanyagot is tartalmazza a két termék. Bizonyos hatóanyagszint alatt pedig már nem is beszélhetünk hatásról! Kár olyan termékért pénzt kiadni, ami 105-en alatti mennyiségben tartalmaz mikrobiológiai hatóanyagot, hiszen több hasznos gombafaj esetében szinte e-körül van a talajaink természetes hatóanyagtartalma is! Szintén jó tudni, hogy egy-egy hatóanyag mi ellen alkalmazható, milyen kórokozók esetében várhatunk el megfelelő hatást.

A költséghatékonyság és a termelésbiztonság szempontjából sem mindegy, hogy egy széles hatásspektrumú terméket tudunk-e bevetni, vagy olyat, amelyik csak egy károsító ellen hatékony! A Trifender (Fielder) olyan új biológiai növényvédőszer, amellyel hatékonyabb, ugyanakkor környezetbarát lehetőségünk nyílik a talajlakó és a talajból fertőző gombák elleni védekezésben. A Trifender (Fielder)-ban lévő Trichoderma asperellum gomba sokak fejében úgy rögzült, hogy ez a „gombaevő gomba”, ami tulajdonképpen igaz is, de ettől azért a Trichoderma jóval többre képes! Az életmódjából adódóan összetett módon gátolja a kórokozó gombák szaporodását és kártételét a talajban. Használatával minimálisra csökkenthető a gyökeret és a szárnyaki részt támadó betegségek kialakulásának a lehetősége, mint például a fuzárium, pítium, verticílium, vagy a szklerotínia, stb. Emellett a talajban kötött formában lévő tápanyagokat a növény számára felvehetővé teszi, a szár- és gyökérmaradványokat pedig elbontja. Az általa termelt hormonszerű (auxin) anyagok fokozzák a gyökérzet növekedését, aminek köszönhetően javul a tápanyagok és a víz felvétele és hasznosulása. A gyökérrendszer környezetében lévő káros mikrobák által termelt kedvezőtlen hatású toxinokat (méreganyagokat) közömbösíti és lebontja, ezzel is fokozza a növények növekedését, valamint már a puszta jelenlétével, a szerzett immunválasz reakció kiváltásával javítja a stressztűrő képességüket is.

A Trifender a Trichoderma asperellum gomba (a szakirodalmi adatok szerint a jelenleg ismert legagresszívabb) T34 törzsét tartalmazza! Megnövelt, 1,1x109 CFU/g hatóanyag tartalma révén már jóval alacsonyabb (0,5 kg/ha) dózis mellett is kiemelkedő hatékonyságot biztosít. Spanyol eredetéből adódóan pedig a nálunk is egyre gyakoribb hőségnapokat és a tartósan melegebb körülményeket is jobban elviseli. Ezzel közvetlenül a talajt érő napfény intenzív nyári besugárzásnak kevésbé kitett zöldségfélék (pl.: borsó, korai káposzta, saláták, stb), vagy a szántóföldi állományokban (pl., napraforgó, repce, stb.), illetve az ültetvényekben továbbra is ugyanúgy tökéletesen megállja helyét, mint ahogyan az elmúlt pár ezer kontinentális éghajlatú évben is megállta!

A Trifender-rel végre egy olyan új és korszerű biológiai növényvédőszer áll a rendelkezésünkre, amelyről pontosan tudjuk, hogy mi van benne, mennyi van benne, és hogy mit várhatunk el tőle! Alkalmazásával egy jövőbemutató, környezetkímélő, a kémiai hatóanyagmaradékoktól-mentes termelésre nyílik lehetőségünk! Erre szorítanak bennünket a szigorodó szabályozások, de egyre nagyobb erre a társadalmi igény is!

www.biotomal.sk