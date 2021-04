85 elsőst írattak be Gútán magyar suliba

Ha a várható halasztásokat nem számoljuk, a bő 10 ezer fős városban az április 21-ig a Corvin Mátyás Alapiskolát választották a legtöbben. Ide összesen 33 diákot várnak szeptembertől. Őket követi a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont 32, majd a szlovák tannyelvű J. A. Komenský Alapiskola 26 iskolaköteles gyermekkel. Végül a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolában 20 beiratkozást regisztráltak. A tavalyi számokhoz képest a szlovák alapiskola elsőseinek száma csappant meg a legjobban, hiszen 2020 áprilisában még 36-an iratkoztak be a tanintézménybe. Ezzel szemben a Corvin Mátyás Alapiskolában nőtt a legjobban a leendő első osztály létszáma, hiszen tavaly áprilisban csupán 24 elsőssel számolhattak.

Jobban népszerűsítettek

Csütörtöki Erzsébet, a Corvin Mátyás Alapiskola igazgatója lapunk megkeresésére elmondta, a tavalyi számok válaszút elé állították őket, ami azt eredményezte, hogy több energiát fektettek abba, hogy még vonzóbbá tegyék az iskolájukat. Az igazgató ebben a kommunikációfejlesztésre épülő szlovák nyelvoktatásuknak, valamint az anyanyelvi oktatás színvonalának tulajdonít fontos szerepet – utóbbiba beletartozik a hagyományok és a kultúra ápolása is. „Minden a legnagyobb rendben ment a beiratkozás során. Az iskola honlapján és Facebook-oldalán egyértelmű információkat kaptak a szülők. Fele-fele arányban választottak az elektronikus és a személyes beiratkozás között? – mondta Csütörtöki Erzsébet, aki szerint idén több kisebb fejlesztést fognak elvégezni az iskolaépületen, valamint a módszertani eszközeik körét is bővíteni fogják.

Elégedettek a számokkal

„Zökkenőmentes volt a beiratkozás. A szülők nagy része személyesen keresett fel minket, persze gyerekek nélkül, az előírásoknak megfelelően? – tájékoztatott minket Kacz Jenő, a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola igazgatója, majd az első osztály várható létszáma kapcsán hozzátette: „Tekintettel a városban levő iskolák és az iskolakezdő diákok számára, elégedettek vagyunk, egy osztályt tudunk megnyitni.? Az igazgató érdeklődésünkre elmondta, idén egy interaktív, egy úgynevezett okostantermet fognak kialakítani, emellett pedig lecserélik a tornaterem nyílászáróit és bővítik az iskolaműhely felszereltségét is.

Elmaradt a találkozás

„A beiratkozás gördülékenyen ment, ám mi nem láttuk sem a szülőket, sem a gyerekeket. Személy szerint nekem ez egy nagy bánatom? – mondta el az idei beiratkozások margójára Decsi Katalin, a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont igazgatója. Az elektronikus beiratkozás túlsúlyát náluk az okozta, hogy az elmúlt hetekben több osztályuk is karanténba kényszerült pár pozitív eset miatt, így jobbnak látták mellőzni a személyes találkozókat. Szeptemberben minden bizonnyal két első osztályt tudnak nyitni, s csupán egy halasztásra számítanak. Az igazgató hozzátette, nagyon örül a többi beíratott gyermeknek is a többi iskolában. Az idei év kapcsán elmondta, nemrég sikerült beköltözniük a saját iskolaépületükbe, most még az köti le az erőiket, hogy igyekeznek akklimatizálódni az új épülethez. Decsi Katalin úgy érzi, a digitális oktatás keretében nagyon sok jó gyakorlat vert gyökeret az elmúlt időszakban, amelyeket biztosan be fognak építeni a mindennapjaikba – ilyen például a szülőkkel való gyors internetes kommunikáció.