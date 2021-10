Komárom – 14 bérlakás jön létre a régi iskolaépületben

A szebb időket is megélt egykori örsújfalusi iskola épülete jelenleg nem nyújt túl kellemes látványt. Az épület 2002-ben került a városhoz, ám 2005-ben – másfél évszázados múlt után – megszűnt itt az oktatás. Az elvadult növényzettel körbenőtt „kísértetjárta” épület állaga jól láthatóan folyamatosan romlik, ám ennek hamarosan vége szakadhat. Jövő év őszére a tervek szerint ezen a helyen 14 lakás várja majd a beköltöző bérlőket. Az egy-, két- és háromszobás lakások alapterülete 31 és 68 négyzetméter között változik – a földszinten pedig ezen túlmenően egy műszaki helyiséget és egy tárolót is kialakít a kivitelező.

Keszegh Béla (független) polgármester a helyszínen elmondta, Komáromban is nagy hiány tapasztalható a bérlakáskínálatban, amely elsősorban a fiataloknak jelent gondot, hiszen a lakáshiány az ingatlanok árait is megnöveli. „Örsújfalu egy dinamikusan fejlődő városrész, s ezért is merült fel az ötlet, hogy ezzel az épülettel kezdjünk valamit” – mondta, majd hozzáfűzte, Molnár Marián képviselő ötlete alapján az önkormányzat közbeszerzést írt ki a projektdokumentáció elkészítésére. A nyertes végül a Tonex Kft. lett, a napokban pedig megérkeztek az utolsó jóváhagyások is az állami szervek felől.

A cég tulajdonosa, Varga Zoltán elmondta, november végéig szeretnék elkezdeni a munkálatokat, amelyek befejezését 2022 szeptemberére tervezik. A lakótömb hőkategóriás besorolását A0-ásra tervezik, mellette pedig 20 férőhelyes parkolóhely, illetve park kerül kialakításra.

Balról: Molnár Marián, Keszegh Béla és Varga Zoltán - Vataščin Péter felvétele

„A beruházás összértéke több mint 720 ezer euró. Ebből 433 ezret kedvezményes hitel formájában biztosít az Állami Lakásfejlesztési Alap. 288 ezer 700 euró a Közlekedési és Építésügyi Minisztérium által nyújtott támogatás. Kissé más a műszaki berendezésekre és a mérnöki hálózatokra vonatkozó összeg százalékos megoszlása, ott ugyanis nem adnak ekkora támogatást. A kedvezményes hitel 20 ezer, a támogatás 8300, míg a város önrésze 1300 euró” – tájékoztatta lapunkat Szabó Ingrid, a komáromi Városi Hivatal vezetője. Mindegyik lakáshoz egy 3,5 négyzetméteres balkon is tartozik majd.

Az épülő bérlakásokra való igényt majd a szokásos eljárási rend szerint lehet benyújtani a Városi Hivatalhoz. A pontos részletekről és határidőkről majd később ígértek tájékoztatást.