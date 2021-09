Pápalátogatás – kockázattal

František Mikloško volt kereszténydemokrata politikus felszólította a szlovák főpapokat: gyakoroljanak nyomást a kormányra, hogy enyhítse a feltételeket. Az egészségügyi miniszter ezt jó ideig kizárta. Ilyen előzmények után legalábbis meglepetést keltett a püspöki kar bejelentése, hogy főszervezőként a hatályos Covid-automata alapján járnak el, vagyis az úgynevezett OTP-rendszert alkalmazzák. Ez alapján negatív vírusteszttel is részt lehet venni a rendezvényeken, és betegségen átesők is mehetnek. A változás a vonatkozó rendelkezések alapján legitim, mégsem fogadta egyértelmű helyeslés.

Több publicista azt firtatta, a döntéshozók vajon miért nem tartottak ki eredeti álláspontjuk mellett. Úgy vélik, azért, mert a vártnál jóval kevesebb hívő jelezte részvételét. Sasvárra például a jól értesültek szerint legalább 150 ezer résztvevővel számoltak, de a múlt hét végéig 30 ezren regisztráltak. A szlovák publicisták tárgyilagosan adtak hangot aggodalmaiknak, kivéve a Pravda munkatársát, aki Koronaparti a pápával című provokatív kommentárjában oktatta ki a szlovák katolikus egyház vezetőit. Például hogy ha annyira harcolnak a magzatelhajtás ellen, akkor miért nem viselik a szívükön ugyanilyen elszántsággal a fertőzésnek kitett emberek életét, amit a korábbiaknál gyorsabban terjedő delta variáns veszélyeztet – különösen tömegrendezvényeken.

Ennél visszafogottabban adtak hangot aggályaiknak a járványügyi szakértők. Pavol Jarčuška arra figyelmeztetett, hogy a labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjére csak teljesen beoltott szurkolókat engedtek be, a 70 ezer néző közül mégis több mint háromezren megfertőződtek. Mások is kockázatosnak minősítik a lazább feltételeket. A beoltatlanok ugyan külön szektorokat kapnak és elkülönített bejáratokon jutnak be a helyszínre, ez valamelyest csökkenti a megfertőződés veszélyét, de korántsem teljesen. Az alattomos vírus főleg rájuk leselkedik, tömegközlekedési eszközökön, éttermekben, bárhol. Nyilván a beoltottak sincsenek teljesen védve, de hazai és külföldi adatok szerint ha megfertőződnek, náluk viszonylag enyhe lefolyású a betegség. A megszólaló infektológusok kivétel nélkül aggódnak, mert nálunk is napról napra egyre nagyobb mértékben terjed a delta variáns. Akadnak, akik veszélyforrásnak tartják azokat az itteni állampolgárokat is, akik részt vesznek a budapesti egyhetes Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezvényein. Múlt vasárnap a tévében is lélekmelengető élménnyel ajándékozott meg mindannyiunkat a Hősök terén bemutatott szertartáson helyet foglaló 800 elsőáldozó, valamint a Kárpát-medence szinte minden régiójából érkező, gyönyörű népviseletekben pompázó résztvevő. Ám nyilván nem csak bennem motoszkált az aggodalom: nehogy ezek a derék emberek megfertőzzék egymást.

Ferenc pápa szlovákiai látogatását is hasonló kockázat kíséri, amit csak úgy lehet csökkenteni, ha résztvevők fegyelmezetten betartják az óvintézkedéseket, a rendezők és az önkéntesek lelkiismeretesen végzik a beléptetést. Akkor remélhetően nem árnyékolja be az elburjánzó járvány a szentatya látogatását, hanem a homíliája és egyéb megnyilvánulásai emelik történelmi jelentőségűvé az eseményt.