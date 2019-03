Kulturális veszteségeink 33.

Átok ül Nicki Minaj európai turnéján. Két hét leforgása alatt már a második koncertje maradt el – ha egyáltalán helyes a koncert szó olyan esetben, amikor a monstre produkciónak nem elég a helyszín áramellátása ahhoz, hogy prezentálni tudja a művészetet. Aki ott volt a pozsonyi Nepela-stadionban mondjuk a Rammstein koncertjén, vagy látta ott a Cirque du Soleil előadását, nyilván értetlenül fogadta a hírt, hogy február 22-én amiatt várakoztatták öt órán át a közönséget, majd fújták le a show-t, mert kevésnek találták az áramot. Múlt szombaton a bordeaux-i Arkea Arena közönsége járt ugyanígy. Illetve ott már a hangpróba is megvolt (és sikeresnek ítélték), de három órával a kezdés előtt jelentették be, hogy a művésznő nem tud fellépni. Nicki Minaj ezúttal nem a színpadon állva, füttykoncert közepette, éjfélkor jelentette be a rossz hírt, hanem egy videóüzenetben.

Cigarettázás közben bizonygatja, mennyire szereti a közönségét, és megígéri, hogy jóváteszi ezt a blamázst, amiről nem ő tehet, hanem a technikailag alkalmatlan helyszín.

A másik közösségi oldalán, ahol szerényen csak Queen néven fut, azt is ecseteli, egyetlen előadónak sem érdeke, hogy elmaradjon a koncertje, hiszen így bukja a gázsit, ezért a sztárok ugyanolyan dühösek ilyenkor, mint a feleslegesen odafáradt közönség. Nos, a bordeaux-i Nicki Minaj-rajongókról kiderült, hogy nemcsak dühösek, hanem remek a humoruk is. Felkerült az Instagramra néhány videó, melyeken kórusban skandálják Cardi B nevét. Erről a művésznőről azt kell tudni, hogy Nicki legnagyobb riválisa, ráadásul nemrég kapott Grammy-díjat a legjobb rap albumért. Olyasmi ez, mint régen a Beatles és a Rolling Stones közötti rivalizálás. (Tavaly annyira eszkalálódtak közöttük az indulatok, hogy cipőkkel dobálták egymást).

De kukkantsunk a kulisszák mögé. A Nicki Minaj-turné már Amerikában is bukta volt, fél házak előtt zajlott, ezért hátrált ki belőle ősszel a hangulat felpörgetéséért felelős Future, akinek néhány számát legalább annyian nézték meg a YouTube-on, mint a Nicki Minaj-klipeket. A helyette beugró rapper, Juice Wrld időközben szintén tekintélyes nézettséget produkált a videómegosztón, ezért nem előzenekarként szerepeltetik, hanem Nicki show-jának kellős közepén kapott egy blokkot. Ezzel a stáb két legyet akart ütni egy csapásra: a rajongók azonnal megkapják a fő attrakciót, a „rising star” pedig nem méltatlankodik. Arról kevésbé tehetnek, hogy továbbra is csak félig teltek meg az arénák, pedig a színpadra lifteket telepítettek (nyilván ezek működtetéséhez kellett a sok áram), a művésznő egy hatalmas egyszarvút meglovagolva érkezik és távozik, elképesztő fényarzenál fokozza a hangulatot, az ördögi táncosokról nem is beszélve. És valamiért mégsem akart telt ház lenni sehol.

A „ha nincs koncert, nincs gázsi” megállapítás sem teljesen igaz, hiszen ha a fellépő ügyvédjei be tudják bizonyítani, hogy a helyszínen nem voltak adottak a feltételek a lebonyolításhoz, akár még kártérítést is kaphat a produkció. A pozsonyi szervezők – akiknek húsz év alatt egyetlen koncertjük sem maradt el – pontról pontra ecsetelték, mennyire felkészületlen stábbal találták szembe magukat. A bordeaux-i részleteket nem ismerem, de az Arkea Arena honlapján bárki utánanézhet, milyen koncerteknek adott otthont, milyenek a technikai lehetőségei.

Hatalmas veszteségnek tartom a történteket, mind a nézők, mind az európai promóterek szemszögéből, akiket kutyába se vesznek az amerikai megaprodukciók, melyekről kiderül, hogy valójában nem is annyira megák.

Ide kívánkozik kis összehasonlításként: február 23-án Neneh Cherry lépett fel Pozsonyban, egy kisebb helyszínen. Egy defekt miatt késve érkezett a banda, nem volt idő hangpróbára sem, de fél óra alatt összerakták a héttagú zenekar cuccát (a hárfát és a marimbát is tökéletesen behangosították), az est sztárja pedig saját kezűleg tartotta az ajtót, amíg a srácok becipelték a felszerelést.