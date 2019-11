Költségvetési blues

Egy utolsó fontos feladat előtt áll még a már nem igazán létező szlovák kormánykoalíció: megkezdődött a 2020-as év állami költségvetési tervezet parlamenti vitája.

Ahogy azt az elmúlt hetek történései megmutatták, a kormánypártok már a következő parlamenti választásra készülnek, és képviselői jókora kiadási javaslatokkal torpedózzák a következő évi költségvetést. Nem javít a helyzeten, hogy a politikában már nehézsúlyúnak számító Peter Kažimír helyett a pénzügyminisztérium élén már az újonc Ladislav Kamenický áll, akit politikailag inkább a pehelysúlyban kell keresni.

Nem kis kihívásról van pedig szó, hiszen adott egy romokban heverő kormánykoalíció, egy választási év és egy lassuló gazdaság. Ebből kell kihozni egy olyan költségvetést, amelyet támogat a parlament és megfelel az EU elvárásainak is.

Általában adott, hogy a kormánypártok költségvetési ügyekben összezárnak, és közös kompromisszummal hoznak össze egy számukra elfogadható költségvetést. Andrej Danko azonban ismét jelezte, hogy az SNS képviselőinek 15 szavazatával nem lehet automatikusan számolni.

Legyinthetnénk, hogy az SNS elnöke csak vissza akar vágni a partnerek által elmúlt hetekben nem támogatott javaslatok miatt, de hiba lenne Dankót lebecsülni, ugyanis rendkívül ügyesen használja ki szavazatai erejét politikai céljainak eléréséhez.

Egyik célját már el is érte: a pénzügyminisztérium kénytelen volt letenni a dohánytermékek forgalmi adójának növeléséről. Ezért nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy a költségvetés az utolsó pillanatban, a parlamenti egyezkedés után fogja elnyerni végső formáját.

Azt viszont le kell szögezni, hogy már a költségvetés beterjesztett változatát is rengeteg kritika érte, ugyanis a GDP-hez mért 0,49 százalékos költségvetési hiánnyal számol, de a szakértők közül szinte senki sem hisz ennek teljesítésében.

Pozitív fejlemény, hogy az Európai Bizottság nem dobta vissza a szlovák költségvetési tervezetet, de a hiánycél teljesítésében az európai elemzők sem bíznak. Ők a jövő évi hiányt reálisan a GDP 1,2 százaléka körül várják. Ennél is pesszimistábbak a Költségvetési Tanács elemzői, akik korrekciós intézkedések nélkül a hiányt a GDP 1,8 százaléka körül várják. A tanács figyelmeztetett arra is, hogy a költségvetés bevételi oldalán több tételt is túlméreteztek, ellenben a kiadásokat alábecsülték. Ami talán még rosszabb: úgy tűnik, a pénzügyminisztérium sem hisz teljesen a saját költségvetésében. Kamenický pénzügyminiszer maga is beismerte, hogy a tervezet nem ideális, és a költségvetési hiány a megengedett maximális mérték határán egyensúlyoz. Ha figyelembe vesszük, hogy az idei, 2019-es állami költségvetés mennyire eltávolodott az eredeti költségvetési tervektől, nem meglepő, hogy az elemzők nem hisznek a jövő évi tervezetben sem.

Nem túl bizalomgerjesztő az sem, hogy a költségvetési tervezetet az utolsó pillanatig toldozgatták, és nem tudjuk, milyen lesz a valódi végső formája.

Talán az egyetlen pozitívum, hogy Szlovákiának költségvetési kötelezettségei vannak az EU-val szemben, és ha nem akarunk az uniós szégyenpadra kerülni, akkor ezeket a kötelezettségeket be kell tartani.

Ez azonban már a következő kormánykoalíció gondja lesz, melynek az összetételét ma lehetetlen megjósolni. A szlovák gazdaság lassulása miatt azonban biztosan népszerűtlen korrigálásokra is szükség lesz, és már most sajnálhatjuk, hogy a bőséges éveket a kormány nem használta ki egy költségvetési tartalék létrehozására. Jövőre ez a nehezebb időkre félre (nem) tett pénzügyi tartalék biztosan jól jönne.