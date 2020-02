A saját érdekünk

Vannak, akik azért nem akarnak választani, mert „a politikusok mind csak a hatalmat akarják”. Ez igaz. És ez a természetes. A politika nem a passzív, háttérbe húzódó emberek küzdőtere. A politika az érdekek érvényesítéséről szól, s erre csak az képes, akinek van hatalma. Nem az, aki kívülről döngeti a kapukat, hanem az, aki a parlamentben van, ott, ahol a dolgokról döntenek, s aki ottlétének köszönhetően befolyásolni tudja ezeket a döntéseket. Ez persze nem mindig sikerül maradéktalanul, mert mások, akiknek más érdekei vannak, mást akarnak. De ezzel együtt a kevesebb is több, mint a semmi.

A következő, s ez már specifikusan szlovákiai magyar indok, hogy valaki azért nem akar választani, mert a Híd és az MKP nem fogott össze. Ezt sokan érzik, tartják fájó pontnak. Nekik is igazuk van. Hiszen egy közös listán karikázhattak volna hidas, MKPs és egyéb jelölteket is, mert sok választópolgár nem pártprogramokban és ideológiákban gondolkodik, hanem konkrét emberekben, s mindkét fő párt képviselői között vannak, akik szimpatikusak neki. Na, de ez a vonat már elment – persze nem magától, hanem valaki(k)nek köszönhetően –, s nekünk most nem a múlttal, hanem a jelennel kell foglalkoznunk, mert ettől függ a jövőnk. Vagyis a fennálló kínálatból kell választanunk. Igen, de kit?

Valamennyi felmérés, amit eddig végeztem, jelzi, hogy a magyarok egy kisebb csoportját nem igazán foglalkoztatja a szlovákiai magyar lét. A többség viszont amellett, hogy ragaszkodik a hazájához, Szlovákiához, s azt akarja, hogy prosperáljon ez az ország, azt is fontosnak tartja, hogy magyar maradhasson, de nemcsak egyfajta „magán-magyarként”, vagyis otthon, a négy fal között, hanem államilag garantáltan és elfogadottan. Természetesen bármelyik magyar választhat szlovák pártot is, hiszen most, a választások előtt ők is nagyon szeretnének a „keblükre ölelni” bennünket. Hiszen ők is szavazatokra vadásznak, s ehhez bevetik a politikai marketing minden eszközét. De ha megnézzük eddigi tevékenységüket, akkor nyilvánvaló, hogy maguktól soha semmit nem tettek értünk, sőt olyan is van, amely kimondottan ellenünk cselekedett!

Ez alól az új szlovák pártok sem képeznek kivételt, hiszen az ő vezetőik sem mind újoncok a politikában, s ezidáig semmiféle bizonyítékát nem adták annak, hogy fontos számukra a magyarok érdekeinek képviselete.

Mégis vannak magyarok, akik rájuk akarnak szavazni – vagy megint csak egyáltalán nem akarnak szavazni –, mert úgy gondolják, minden más szavazat elveszett. A felmérések szerint ugyanis sem a Híd, sem az MKÖ nem jut be a parlamentbe. Annak leírása, hogy bizonyos felmérések hogyan és milyen manipulatív céllal készülnek, nem fér ide. S nem is ez a lényeges, hanem az, hogy gondolkodó emberként megértsük, nem a felméréseknek kell „szót fogadnunk”, mert azok semmire sem köteleznek, és elszállnak, mint por a szélben, hanem a saját meggyőződésünket, akaratunkat kell érvényesítenünk. S ez csak úgy lehetséges, ha arra szavazunk, akire ténylegesen akarunk. Ne engedjük, hogy mások határozzák meg helyettünk, kire „érdemes” szavazni, és mi az „elveszett” szavazat.

Egyébként szerintem egyetlen elveszett szavazat van. Az, amelyiket nem adták le.