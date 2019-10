Jordánia – az ország, amely rabul ejt

1. Petra

Petra örök klasszikus, mindenki hallott már róla. Valóban gyönyörű, varázslatos hely, mindenhol vörös homok és kőzet, mesébe illő táj. Akik úgy gondolják, hogy Petra csak egy bizonyos építmény, amit minden képeslapon, fényképen lehet látni, azok tévednek. Ugyanis Petra nem csupán a Kincstár (Al-Khazneh) nevű templomot foglalja magába, hanem egy egész város, ahol több mint 800 történelmi emlék található. Ezek között vannak sírok, templomok, obeliszkek, amfiteátrum, kegyhelyek...

A belépődíjért annyit kérnek, amennyit nem sajnálnak, kihasználják, hogy ezt a világcsodát mindenki szeretné látni, aki Jordániába utazik. Nekünk Petrára egy nap kevésnek bizonyult, több mint 20 km-t gyalogoltunk, másztunk, túráztunk, de még a negyedét sem sikerült körbejárnunk. Akik nem a gyaloglás hívei, azok számára természetesen van más megoldás is, szamarakkal, lovakkal vagy tevékkel lehet megtenni az utat Petrán belül – de aki ellenzi az állatkínzást, az inkább használja a saját lábát.

Az árusok kicsit tapadnak az emberre, de nem elviselhetetlen a helyzet, ám ha az odafelé vezető úton megpróbáljuk az árusokat azzal lerázni, hogy majd visszafelé vásárolunk tőlük valamit, akkor bizony fognak ránk emlékezni, várni bennünket, és a több száz turista közül is felismernek.

Aki szeretné látni az Al-Deir kolostort, az gondolja meg kétszer is, mert még a jó fizikumú embereknek is gondot okoz, mire feljutnak a kolostorhoz. A felfelé vezető út nagyjából 45 percet vesz igénybe, miközben veszélyes, keskeny, csúszós útszakaszon, sziklákon kell gyalogolni, mászni, és ezt a helyzetet az sem könnyíti meg, hogy ezen az útszakaszon is járnak szamarakkal a helyiek és a turisták is.

A régészek eddig még csak a terület egyötödét tárták fel Petrában. A több mint 2000 éves templomok, sírhelyek és utcák egy rejtélyes nomád nép utolsó nyomai a mai modern világban. Több filmet is forgattak itt, például az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag című mozit Harrison Ford főszereplésével, de itt készült a Transformers – A bukottak bosszúja, a Star Wars – Zsivány egyes, illetve A mentőexpedíció Matt Damon főszereplésével.



2. Holt-tenger

A második örök klasszikus a Holt-tenger, ami szintén feledhetetlen élmény. A legjobb, ha egy hotelhez tartozó részről közelítik meg a partot, ugyanis szabadstrandról nehézkes, illetve nem is nagyon lehet odajutni. A part mentén sok a szikla, ezért biztonságosabb egy szálloda strandján élvezni

a Holt-tenger kínálta lebegést a víz felszínén, hiszen itt mindenhol van úszómester, nem kell félnünk, hogy bajunk esik.

A víz olyan érzést kelt, mintha olajos lenne, ha pedig van bármilyen kisebb seb vagy karcolás rajtunk, azt bizony csípni fogja a só. Kipróbálhatjuk az iszappakolást is, ami nemcsak a bőrünket varázsolja szebbé, hanem reumára és ízületi problémákra is javasolt.

Aki retteg a halaktól, az megnyugodhat, ugyanis a Holt-tengernek olyan magas a sótartalma, hogy csupán pár baktérium képes túlélni a környezeti viszonyokat. 33,7%-os sótartalmával a Holt-tenger a Föld legsósabb vize, és tízszer olyan sós, mint a Földközi-tenger.



3. Wadi Mujib

Az adrenalin szerelmesei számára ez a hely maga lesz a Kánaán, hiszen csodás környezetben élhetnek át egy életre szóló kalandot. Wadi Mujib nem messze fekszik a Holt-tengertől. Ez egy kanyon, hasonló sziklák veszik körül, mint Petrát, de most jön a csavar, ugyanis ezt a természeti csodát csupán canyoninggal lehet felfedezni.

De mi is az a canyoning? Egyfajta túra, ahol a túrázók olyan folyók és patakok által kivájt kanyonokban haladnak, ahol különböző típusú és nehézségű akadályokkal kell szembenézniük, és néha saját magukkal is. Esetenként akár 50–60 métert kell ereszkedni vízeséseken és sziklafalakon, a folyó által simára csiszolt zúgókon kell csúszdázni, valamint alkalmanként akár 10 méter magasból kell leugrani a mély vizű medencékbe. A túra lenyűgöző, viszont életveszélyes is, ugyanis elég csupán rossz helyre lépnünk, vagy elveszteni az egyensúlyunkat, és a vízáramlat már magával is ragad bennünket.

A kanyon végén található egy kisebb vízesés, ahol gyönyörű képeket lehet készíteni, vagy a bátrabbak a habjaiba is vethetik magukat. Feljutni nehéz, viszont a levezető út sem könnyű, bár az már sokkalta játékosabb, ugyanis ott kell „csúszdázni” is, leugrani a szikláról a vízbe, illetve ahol nem annyira erős a sodrás, ráfeküdni a vízre, és kipihenhetjünk közben a túrázás fáradalmait.

A túrát ajánlott vízicipőben vagy sportcipőben megtenni, és bőven elég a fürdőruha, hiszen a túra elején mindenki kap mentőmellényt, amit kötelező viselni, és mivel egyes szakaszokon úszni kell, felesleges pluszruhát felvennünk. Ha bevállalósabbak vagyunk, akkor a túrát megtehetjük egyedül is, de érdemesebb egy helyi idegenvezetővel megtenni az utat, még ha költségesebb is, mert ők ismerik a terepet, mint a tenyerüket, és tudják, mikor melyik sziklára kell lépni, vagy hol melyik kapaszkodóra kell felkapaszkodni.



4. Búvárkodás Aqabában

Aqabában találhatunk több búváriskolát is, de enélkül is, amatőrként is kimerészkedhetünk a nyílt tengerre, bár nyilván nem árt, ha tudunk úszni. A szállodáknál a strandok szép tiszták, ott is találhatók korallok, viszont sok a tengerisün is, amire érdemes vigyázni, mert ha véletlenül belelépünk, az el tudja rontani a kirándulást, ezért ajánlott a vízicipő viselése.

Akik egy kis izgalomra vágynak, azok figyelmébe ajánlom, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból, és menjenek el egy szabadstrandra. Sajnos elég sok szemét van a parton és a vízben is, viszont sokkal több a korall és a látnivaló, a tengeri élet is jóval színesebb, gazdagabb. A Tala Bay Resorttól gyalog 5–10 perc a szabadstrand. Ráadásul, ha itt beúszunk 50–100 métert, bójákkal ki van jelölve több látványosság, amit bárki megtekinthet ingyen: például egy elsüllyesztett hajó, repülőgép és tank. Ha valaki nem biztos az úszástudásában, az inkább menjen csoportos kirándulásra idegenvezetővel, de a merészebbek nyugodtan vágjanak neki egyedül is, mert megéri a látvány és az élmény.



5. A város igazi arca

Mint ahogy azt az arab országokban megszokhattuk, a város az igazi hangulatos arcát este fedi fel. Ahogy az utcai árusok alkudoznak, a helyi specialitások illata keveredik a vízipipa füstjével, lehet hallani a mecsetből kiszűrődő imát, ahogyan az autósok dudálnak egymásra, és ahogy az arab férfiak bámulják a nőket, akik nem viselnek hidzsábot vagy burkát, ez mind-mind hozzátartozik az esti pezsgő városi élethez. Mindenképp ajánlom, hogy próbálják ki a vízipipát, de ne a hotelben, hanem kint a városban, ugyanis ennek is van egy bizonyos sajátos hangulata.

Az árusok nem tapadnak túlzottan a turistákra, alkudozni lehet és kell is, viszont sok helyen fix összegek vannak. Az árusok kínálnak mindenfélét, ruhákat, edényeket, elektronikai eszközöket, de amit érdemes Jordániában venni, azok a különböző fűszerek, az iszapos vagy holt-tengeri szépítkezési termékek és a különböző magvak – dió, földimogyoró, kesudió –, illetve datolyatermékek, amelyekből külön kimérhetünk magunknak annyit, amennyit csak szeretnénk. Akik szeretik az arab édességeket, specialitásokat, azok kedvükre kóstolgathatnak, vásárolhatnak mindenféle ínyencséget a baklavától kezdve a kadaifin, a halván, a humuszon keresztül egészen a shawarmáig.



Tudnivalók Jordániáról * Jordánia teljes neve Jordán Hasemita Királyság.

* A hivatalos nyelv az arab, de az árusok, a hotel személyzete, illetve a taxisok is tudnak alapszinten kommunikálni angolul.

* A hivatalos pénznemük a jordán dinár (JOD), de majdnem mindenhol lehet fizetni euróval vagy dollárral, tehát nem szükséges beváltani pénzt, viszont ajánlott minél kisebb címletű bankjegyeket hordanunk magunknál a baksis (borravaló), illetve az alkudozás végett. A bankkártya használata is elfogadott, és szinte mindenhol lehet vele fizetni, még túrázás közben a legeldugottabb beduin sátorban is van lehetőségünk a bankkártyánkat használni.

* Az utazás előtt nem kötelező semmiféle oltás.

* A csapvizet kerüljük, de az utcán nyugodtan ehetünk a helyi éttermek kínálatából, illetve street food ételekből, ha látjuk, hogy előttünk sütik a húst. Hasmenés ritkán fordul elő az ételek miatt, de a hőmérséklet változása miatt is lehetnek emésztési problémáink, ha a nagy melegből belépünk egy túlzottan légkondicionált helyre, szóval tabletta mindenképp legyen nálunk, és a kézfertőtlenítő gél is hasznos.

* Jordániában a munkahét vasárnap kezdődik és csütörtökig tart. A heti pihenőnapok a péntek és szombat, ilyenkor pezseg leginkább a városi élet.

* Ajánlott all-inclusive szállást választani, bár egyelőre kevés hotel kínalja ezt a fajta ellátási lehetőséget.

* A reptéren komoly ellenőrzések vannak, ezért gondoljuk meg kétszer is, mit viszünk magunkkal, mert esetleg elkobozhatják a dolgainkat.