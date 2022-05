Újabb koalíciós válság a láthatáron 

Döntött a parlament, Robert Fico (Smer) volt kormányfőt nem lehet vizsgálati fogságba helyezni. A szerda esti szavazás nemcsak Ficót mentette meg a letartóztatás elől, de újabb koalíciós válságot is okozott. Az SaS szerint át kell értékelni, van-e értelme tovább folytatni a koalícióban, melynek fő célja a korrupcióellenes harc volt.

Pozsony | Döntött a parlament, Robert Fico (Smer) volt kormányfőt nem lehet vizsgálati fogságba helyezni. A szerda esti szavazás nemcsak Ficót mentette meg a letartóztatás elől, de újabb koalíciós válságot is okozott. Az SaS szerint át kell értékelni, van-e értelme tovább folytatni a koalícióban, melynek fő célja a korrupcióellenes harc volt.

Robert Ficót és kollégáját, Robert Kaliňákot bűnszervezet kialakításával, adótitok megsértésével és hivatali jogkörrel való visszaéléssel vádolja a rendőrség. Kaliňák már közel két hete vizsgálati fogságban van, Ficót azonban védi a parlamenti képviselőket illető mentelmi jog, melynek felfüggesztéséről 3 napig tárgyalt a parlament. Az ügyész azzal indokolta Fico kiadását a rendőrségnek, hogy a politikus szabadlábon befolyásolhatja a tanúkat, akik az elkövetkező hetekben tesznek vallomást. A képviselők arról szavaztak, engedélyezik-e, hogy a bíróság megítélje, valóban indokolt-e a Smer elnökének előzetes letartóztatása. A törvényhozás nem járult hozzá Fico mentelmi jogának felfüggesztéséhez, ami a gyakorlatban azt jelenti, a képviselőt nem lehet vizsgálati fogságba helyezni, de a büntetőeljárás továbbra is folyik ellene.

Minden szavazat számít

A szerda esti szavazás több szempontból is rendhagyó volt – nem minden nap döntenek kollégájuk sorsáról a politikusok, az pedig különösen ritka, hogy mind a 150 képviselő jelen van egy ülésen. A létszám is mutatja, komoly harcok folytak a háttérben, Fico tapasztalt politikusként nem bízta a véletlenre a szavazás eredményét, mozgósított minden ellenzéki politikust. Az ellenzéki pártok megtartották Ficót, a Peter Pellegrini vezette Hlas és Milan Uhrík Republikája is nemmel voksolt. Az ĽSNS tagjai tartózkodtak ugyan, de jelenlétükkel emelték az indítvány elfogadásához szükséges létszámküszöböt. A Sme rodina hű maradt Boris Kollár előzetes nyilatkozataihoz és mind a 17-en tartózkodtak. A koalíciós partnerek már megszokhatták Kollárék különcködését, a reformok elfogadását ugyanis rendre ők gátolják.

Árulás

Az viszont kiverte a biztosítékot az SaS pártnál, hogy az OĽaNO, mely korrupcióellenes mozgalomként szabad kezet ígért a bűnüldöző szerveknek, nem volt teljesen egységes, és Romana Tabák, illetve Katarína Hatráková nem támogatták Fico kiadását. A koalíció többsége épp ezen a két szavazaton múlott, Fico tehát nekik is köszönheti, hogy egyelőre nem került rács mögé. Az OĽaNO frakciója szerdán kizárta őket. Hatráková azzal magyarázta tartózkodását, hogy az ügy Fico személyénél sokkal összetettebb, s a politológiai összefügéseket tekintve, a parlamentarizmus szempontjából ez volt a helyes lépés.

Nem vagyok hajlandó részt venni a politikai bosszúban

– jelentette ki Tabák. Michal Šipoš frakcióelnök szerint azzal, hogy nem engedtek utat az igazságszolgáltatásnak, elárulták a pártot, ezért távozniuk kell. Matovič elismerte, a váratlan választási sikernek köszönhetően olyan személyek is bekerültek a parlamentbe, akik nem tartoznak oda. Azt azonban nem feltételezi, hogy lefizették volna őket. Peter Pčolinský (Sme rodina) cáfolta, hogy Tabák náluk folytatja pályafutását, de nem zárta ki, hogy a jövőben ez megváltozik. Gyimesi György szavazata az utolsó pillanatig bizonytalan volt, ő azonban megszavazta az ügyész kérvényét.

Érdekházasság

Richard Sulík (SaS) közvetlenül a szavazás után kijelentette, Matovič politikai karrierjének legnagyobb kudarca, hogy nem sikerült kiadni Ficót. „Soha többé nem beszélhetnek korrupcióellenes harcról” – mondta, majd hozzátette, nemcsak a kedvenc koalíciós partnere, hanem a saját képviselői is cserben hagyták. Anna Zemanová (SaS) elmondta, a koalíciós pártok vezetőinek át kell értékelniük, van-e értelme még a koalíciónak. Megjegyezte, ideje megfontolni, hogy búcsút intenek a Sme rodinának. Párttársa, Jana Bittó Cigániková leszögezte, Kolláréknak nincs keresnivalójuk a koalícióban.

Matovič a szerda esti sajtótájékoztatón azt mondta, a korrupcióellenes harc során egy csatát elvesztettek ugyan, de Fico előbb-utóbb bíróság elé fog állni. Kritikával illette a liberális pártot, majd hangsúlyozta, a Sme rodina kizárásával a koalíció elveszítené a többségét a parlamentben, ami a kormány bukásához vezetne. Állítása szerint Sulík az előrehozott választásra készül, s már megegyezett a Hlas és a Progresszív Szlovákia tagjaival az új kormány alakításáról. A pénzügyminiszter figyelmeztetett, az SaS az inflációs csomagot használja majd ürügyként a kormány szétveréséhez. A családtámogatási intézkedésekről szerdán tárgyal a kabinet, de egyelőre a miniszterek sem ismerik a javaslat pontos részleteit. Cigániková tagadta, hogy az SaS új koalíciós partnerekkel tárgyalna, az OĽaNO sajtótájékoztatója emiatt majdnem botrányba is fulladt. A politikus élő adásban kérte számon Matovičon, hogy miért az egyetlen megbízható koalíciós partnerét bírálja, miközben Kollárék és a saját képviselői álltak az igazságszolgáltatás útjába. A koalíciós képviselők között éles szóváltás alakult ki, majd az OĽaNO vezetője olasz családként jellemezte az együttműködést.

Heger folytatja

Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő csütörtökön kijelentette, nem adja fel. „Csalódott vagyok a parlament tegnapi szavazása miatt” – áll a kormányhivatal közleményében. Elismerte, alkalmuk lett volna bizonyítani, hogy véget értek azok az idők, amikor a képviselőknek előjogaik voltak. „Nem így lett, mert a Sme rodina koalíciós párt képviselőinek, és sajnos az OĽaNO két képviselőjének is más véleménye volt az üggyel kapcsolatban” – folytatta. Leszögezte, az OĽaNO továbbra is korrupcióellenes mozgalom marad. „Aki mást állít, hazudik” – véli. Emlékeztetett, a bűnüldöző szervek szabad kezet kaptak, amit épp a jelenlegi kormány tett lehetővé. Hangsúlyozta, a koalíció nemcsak az igazságszolgáltatás terén ért el sikereket, de a készülőben lévő reformok – amelyek Szlovákia fejlődését segítik – is arra kötelezik, hogy folytassa a munkát. Kiemelte, „reformkormányt szeretne”, nem pedig olyat, amelyik csak „fűt és világít”. A miniszterelnököt egyébként az SaS és a Hlas politikusai egyaránt bírálták, amiért hosszú ideg hallgatott a szavazással kapcsolatban.

Pčolinský hangsúlyozta, Fico ellen továbbra is zajlik az eljárás, Kollár azonban károsultként szerepel az ügyben, ezért jobbnak látták, ha tartózkodnak. Megjegyezte, az adótitok megsértése Fico részéréről egyértelmű, ezért azonban szerinte nem jár vizsgálati fogság. Pčolinský nyilatkozata összecseng a Smer által ismételt érvvel, mely szerint Fico miniszterelnökként nem bűnszervezetet hozott létre, hanem saját jelöltek állításával a hatáskörébe tartozó feladatoknak tett eleget.

A Smer a közösségi hálón mondott köszönetet a képviselőknek, akik „a józan ész oldalára álltak, és a demokrácia és a jogállamiság mellett szavaztak”. A szavazás után Fico Kaliňák védelmére kelt, aki állítása szerint ártatlanul van rács mögött. Ezt követően az újságírókat kritizálta. „Jól fizet Soros?” – kérdezte.

Peter Pellegrini (Hlas) szerdán kijelentette, a bosszúvágy vereséget szenvedett a parlamentben. Úgy véli, a politikusok lecsukatásának egyetlen célja az, hogy elfedjék az ország valódi problémáit.

A kormány kenyér helyett cirkuszt kínál az embereknek

– tette hozzá. A csütörtöki sajtótájékoztatón felszólította a koalíciót, fejezzék be a parlamenti cirkuszt, és végre komolyan foglalkozzanak az emberek problémáival és a drasztikus áremelkedés okozta következmények megoldásával.

A Szövetség szerint Fico sikertelen kiadatása is igazolja, hogy a koalíció kudarcot vallott. „Ez a koalíció ma teljesen elvesztette hitelét. Két év káosz, a világjárvány és a gazdasági válság során tanúsított alkalmatlanság után saját választási zászlóshajóját is elsüllyesztette” – áll a párt lapunkhoz eljuttatott állásfoglalásában.