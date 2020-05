Világi Oszkár: „Storck hisz a DAC-ban”

Peter Hyballa vezetése alatt az elmúlt szezonban pontrekorddal lett második a DAC a Fortuna Ligában. Az idei szezonban a menesztéséig csupán a rosszabb gólkülönbség miatt állt a 3. helyen a csapat a Žilina mögött. Miért volt szükség egy jól működő kapcsolatba belenyúlni, és elküldeni az edzőt?

Ezt már elmondtam, mikor megváltozott az edző személye. Hyballának a szerződése május 31-gyel lejárt volna, és én úgy éreztem, hogy nem fogunk hosszabbítani. Egyszerűen arra gondoltam, hogy olyan edzőt hozok, aki hosszú távon itt tud maradni, két és fél évig legalább. Hélderre gondoltam, hogy ezt képes betölteni. Nem így alakult a dolog, és most váltottunk újra. Amikor döntöttem, egyszerű volt a helyzet, tudtam azt, hogy Hyballával nem fogom folytatni, és azt hogy miért, annak millió oka van, és nem kell, hogy vitassuk. De biztos voltam benne, hogy a klub szempontjából ez a legjobb megoldás. Nekem az elvem az, hogy első a klub, második a csapat, harmadik az ember. Végigvettem az összes pluszt és mínuszt, és úgy gondoltam, hogy ez a helyes elhatározás. Hogy Hyballától megváltunk, emellett én teljes mellszélességgel mind a mai napig kiállok, és nem gondolom, hogy ez hibás döntés lenne.

Hogy jött képbe Hélder Cristovao? Mi alapján esett pont rá a választás?

Amikor Hyballát kiválasztottuk, Hélder már akkor is képben volt. Akkor Hyballát választottam. Hélderre azért tértünk vissza, mert volt egy profi focista múltja, amit én fontosnak tartok. Az eddigi tapasztalatom az, hogy azokkal érdemes komolyan együtt dolgozni, akiknek van fociskarrierje. Mert a fiatal játékosok hamarabb elfogadják a szaktekintélyét, hogy érti az öltöző működését, jobban érzi a rezgéseket, ami a csapaton belül megvan. Mivel sok fiatallal dolgozunk, a DAC-nak az a jó, ha olyan edzője van, aki profi pályafutást futott be mint futballista is. A Benfica egy jó csapat, az a munka, amit a Benfica végez, az tetszik nekem. Arra, amit Marco Rossi elkezdett, Hyballa hozzáépített, ez a Hélder-féle koncepció, erősebb védekezéssel, erősebb taktikai fegyelemmel egy jobb játékstílust adott volna. Az az igazság, hogy Héldernek kevés ideje volt bizonyítani. A nézők részéről is nagy volt a nyomás, itt Dunaszerdahelyen minden edzőcsere nagy érzelmeket vált ki.

Akkor ön a kevés időben látja annak okát, hogy a csapat és az edző nem tudott egymásra hangolódni? Mert az már a felkészülési meccseken is látszott, hogy döcög a szekér, és a bajnokságban sem lett jobb a játék.

Ennek fő oka a stílusváltás volt. A játékosok német focira voltak felkészülve taktikailag és alkatilag is, ezért nehéz volt számunkra a váltás. Héldernek a stílusváltásra biztosan több időt kellett volna adni, de ugyanakkor másfajta játékosokat is be kellett volna építeni a csapatba. Ez viszont egy olyan váltás lett volna, amihez nem vagyunk készek. Ahhoz, hogy nemzetközi szinten is sikeresek legyünk, a csapat építésben további munkára van szükség, és minden edzőváltás azt is feltételezi, hogy erősödünk, nemcsak a játékosok terén, hanem taktikailag is.

A Hélder Cristovao menesztésével kapcsolatos szűkszavú nyilatkozatból az derül ki, hogy a portugál szakembernek féléves szerződése volt, kétéves opciós hosszabbítással. Ebből úgy tűnik, mintha önök sem bíztak volna benne.

Nem. Ez normális dolog, hogy ha valaki idehoz egy edzőt, akkor van lehetősége, hogy így egyezzen meg vele. A szerződés feltételei mindig arról szólnak, hogy mindenki próbálja saját kockázatát csökkenteni.





Peter Hyballának mennie kellett

Május 21-én jelentették be Bernd Storck érkezését. Miért őt választották Cristovao utódjának?

Több edzővel beszéltem az elmúlt másfél hónapban. Alapvetően Storck mellett az szól, hogy egy küzdő ember, eredmények vannak mögötte, hogy azokat a csapatokat, amelyeket irányított, sikerre vitte. Fontos volt, hogy szereti a fiatalokat és tud velük dolgozni. Olyan stílust preferál, amely közel áll hozzánk. Egy ambiciózus emberről van szó, aki sikerorientált és elszánt. Egy hullámhosszon vagyunk, és bízom benne, hogy mindketten jó döntést hoztunk. Remélem, sikerül olyan kapcsolatot kialakítani, amikor nem egy évig, hanem kettő évig lesz itt valaki edző, vagy még tovább. Szimpatikus volt Storck esetében, hogy nem rövid távú projektnek veszi a DAC-ot, hanem hisz ebben a projektben, és más ajánlatokkal szemben választotta a DAC-ot.

A másik oldala pedig az, hogy azokkal az edzőkkel tudok igazán jól működni, akik ismerik ezt a régiót, és van tapasztalatuk ezzel a közeggel. Főleg a magyar focival és értik DAC a kontextusát.

Akkor alapfeltétel volt, hogy legyen már tapasztalata a magyar focival?

Nem. Megnéztük, hogy kik azok, akikkel együtt tudnánk dolgozni, és egy plusz volt, ha volt neki egy ilyen tapasztalata.

Bernd Storcknak mennyire kellett bemutatni a DAC-ot?

Nagyon felkészült volt, amikor beszélgettünk, nagyon sok mindent tudott a DAC-ról. A játékosokról is, több meccsünket végignézte felvételről, volt elképzelése róla, hogy hol tartunk és hova juthatunk. A beszélgetéseink nem arról szóltak, hogy a DAC-ot kellett bemutatni, hanem arról, hogyan lehetne a DAC-ot jobbá tenni. Ma már nem úgy van, hogy nekünk kell mesélni arról, hogy mi a DAC, erősödtünk annyit az európai fociban, hogy ismerik a klubunkat.

Peter Hyballát azért menesztették, mert május 31-én járt volna le a szerződése, így az új edzőnek nem állt volna rendelkezésére elegendő idő arra, hogy felkészítse a nemzetközi kupaszereplésre a csapatot. Bernd Storck június 1-én veszi át a csapatot. Neki így is annyi ideje van, mintha közvetlenül Hyballa után vette volna át a csapatot, csak közben volt egy kisebb kisiklás Cristovaóval.

Ez így van. Az életben vannak olyan döntések, amik jók, vannak, amik nem. Vannak tervek, amelyek megvalósulnak, vannak, amelyek nem. Az, hogy itt tartunk, azt jelenti, hogy tudjuk korrigálni a döntéseinket. Az, hogy Hyballával be akarom fejezni május 31-gyel, az biztos volt. Az, hogy közben Hélder nem vált be, egy másik dolog. Ha azt kérdezi, hogy dolgoznék-e Hyballával, ha ma ő lenne a csapat edzője, azt válaszolnám, hogy nem. A DAC-nak már sok edzője volt, és mindig erősödtünk, mindig előre mentünk.

A csapat jelenleg a 3. helyen áll, a nagyszombatiak 8 ponttal vannak lemaradva, a Žilina pedig 7 ponttal előzi meg a DAC-ot. Az edzőcsere és a kényszerszünet után a második hely megszerzése a prioritás, vagy a harmadik megtartása?

Ez már egy másik bajnokság lesz. Az egésznek a légköre megváltozott azzal, hogy félbeszakadt a bajnokság, és a játékosok két hónapja nem voltak edzésben. Ha június közepén kezdünk, akkor van 2-3 hét arra, hogy elinduljunk. Ez már egy más történet. Ami a lényeg számomra, hogy az első háromban ott legyünk, és a kupa.

A kupában jó lenne bizonyítani, ami egy kihívás. Azt gondolom, hogy ha valami kihívás, akkor számomra a kupa az. Az, hogy megtartsuk a 3. helyet, az is fontos, de hogy 3. vagy 2. helyezés lesz, ez jelen pillanatban nem annyira izgat engem.



A dunaszerdahelyi klub a legnagyobb rangadókat a fővárosi Slovan csapatával vívja

Gazdaságilag hogyan viseli a klub a koronavírus-járvány miatt kialakult krízishelyzetet? Lehet tudni, hány százalékos bevételkiesést okozott ez a csapatnak?

Másképp közelíteném meg a kérdést. Van egy költségvetésünk, amit évi szinten bevételi oldalon le kell fedni. A DAC-ba nem folyik be annyi jövedelem, mint amit terveztünk – nézők nem voltak, a tévés jogok minimálisak. Csak a szponzorok és a tulajdonosi segítség az, ami fenntartja a DAC-ot. Ez mindenképpen nagy érvágás számunkra, de nem annyira, hogy gazdaságilag megroggyanjon a klub. Sajnálom, ha az egész őszt nézők nélkül fogjuk lejátszani, leginkább a légkör és a hangulat miatt.

Ön a Šport napilapnak adott interjújában élesen kritizálta a szlovák államot, amiért nem nyújt elég segítséget a kluboknak a mostani, nehéz helyzetben. Ahogy a közszolgálati tévécsatornákat is a minimális közvetítési jogdíjak miatt.

Maga a foci teljesen az állam és az állami szervek figyelmén kívül van. Ez az oka annak is, hogy a többi bajnokság már elindult, itt meg nem tudunk elindulni, mert pl. a mai szabályozás szerint nincsen öltözőnk. Nem tudom elképzelni azt, hogy egy játékos idejön átöltözve, játszik, és utána beül az autóba és elmegy vissza a szállására. És a rehabilitációt hol fogjuk végezni, hol fogjuk masszíroztatni a játékost? Annyira messze van az a realitástól, amit az állam mond, hogy látni, nem értenek hozzá. A tévés jogok pedig nevetséges dolog, szerintem olyan afrikai országok szintjén vagyunk, ahol a krikett a fő sport és létezik még mellette a foci. Kb. annyi az, amit kapunk az RTVS-től.

Az MŠK Žilina új koncepciója, miután csődeljárás alá került a klub, hogy fiatal tehetségeket nevel ki, és az eladásukért járó bevételből tartja majd fent a klubot. Ez az egyik lehetőség. A másik, hogy egy klub kész játékosokat vesz, megcélozza a nemzetközi kupát, az ebből befolyó bevételeket, és így tartja fent magát. A DAC melyiket preferálja inkább?

Mind a kettőt. Célom, hogy az akadémián minél több tehetséget neveljek ki. Nem titkolom, hogy azért neveljük ki őket, hogy továbblépjenek a DAC-ból. Ugyanakkor ahhoz, hogy nemzetközileg is sikeresek legyünk, kellenek a kész játékosok. Ezt próbáljuk ötvözni. Ennek különféle módja lehet. Az egyik az, hogy igazolunk játékosokat, eddig mindig ezt tettük, mert az akadémiáról még csak most jönnek fel azok a játékosok, akik tényleg képesek beépülni a felnőttcsapatba. Van néhány nagyon nagy tehetsége az akadémiának, arra számítok, hogy ők be tudnak illeszkedni a felnőttcsapatba is. A Somorjával nehezen indult az együttműködés, mert nem könnyű ezt a modellt működtetni, de megtaláltuk a működő platformot. Itt lehetősége van a 17, 18, 19 éves játékosainknak, hogy második ligát játsszanak anélkül, hogy elvennénk tőlük azt a lehetőséget, hogy az U19-es bajnokságban vagy a felnőttcsapattal is játsszanak. De melléjük kell igazolni tapasztalt játékosokat, mert a DAC-nak ma nincs lehetősége 14-15 olyan játékost felmutatni, aki az akadémiáról jön és tehetséges. Több út van a sikerhez, én mindegyiket használni akarom. Nem titkolom, hogy a bajnokságban is sikeresek akarunk lenni, de a nemzetközi szereplés is nagyon fontos számomra.



A 2018/19-es szezonban pontrekorddal lett második a DAC a bajnokságban

Az ÚLK május 22-én arról döntött, hogy rövidített menetrenddel ugyan, de folytatják a bajnokságot. Ön azok közé tartozott, akik a bajnokság lezárása mellett tették le voksukat. Miért?

AZ ÚLK döntése egy kompromisszum eredménye, két javaslat volt, vagy folytassuk 10 meccsel a bajnokságot, vagy ne játsszunk egyáltalán. Szerintem mindenki számara megfelelő kompromisszumos megoldás született az 5 mérkőzéses befejezéssel. Ezek a mérkőzések felkészülési meccsekként is szolgálnak majd az új évad előtt. Ha nincs lehetőség mondjuk játszani egy meccset a Győrrel, akkor egyszerűbb, ha van egy bajnokság öt meccsel. Számomra az a lényeges, hogy szereplői legyünk az európai kupának, és hogy mikor kezdjük az új bajnokságot.

Ön többször tett már utalást egy közép-kelet-európai ligára. Volt ebben már konkrét előrelépés vagy informális tapogatózás? Egyáltalán, hogyan kellene ezt elképzelnünk?

Lenne egy 16 csapatos bajnokság, mondjuk Csehországból 6, Magyarországról 6, Szlovákiából négy csapat szerepelne benne. Lenne kiesés is, ebben az esetben 3 kiesővel, mindig az adott ország leggyengébb csapata esne ki az adott ország második ligájába, onnan pedig feljutás is lenne. Elsődlegesen az UEFA-nak kell megmondania, hogy támogatja-e, vagy sem. Én úgy tudom, hogy az UEFA foglalkozik ezzel. Alapvetően minden az mellett szól, hogy ez létrejöjjön. A közép-európai bajnokságok színvonalát emelné, jobb csapatok mérkőznének egymással, kiegyensúlyozottabb lenne a mezőny. Telt házas meccsek lennének, mert egy Slavia–DAC meccsre biztos, hogy egész Dél-Szlovákiából vagy Szlovákiából utaznának az emberek. Vagy egy Fradi–Sparta is biztosan megmozgatná a nézőket. Jót tenne a focinak és a játékosoknak is, mert egy erősebb bajnokságban játszanának. Megoldaná a tévédíjakat is, hiszen egy 20-30 milliós piacnak nagyobb értéke van, mint egy 5 milliósnak. Marketingértéke is magasabb lenne ennek a bajnokságnak. Több lenne a pénz a közép-európai fociban, ami azt jelentené, hogy közelebb kerülne a nyugat-európai focihoz is. Mindenki jól járna vele.

Ön szerint a jelenlegi krízishelyzet mennyire fogja átalakítani a világ labdarúgását?

Gazdasági válság előtt állunk, ami egy nagyon mély válság lesz. Mindenképpen csökkenni fog a nagy kluboknak is a jövedelme. Meg kell gondolni, hogy a játékosfizetéseket nem kell-e behatárolni. Az átigazolási rendszert érdemes lenne átgondolni, mert biztos van ennél jobb és méltányosabb is. Óriási kihívás lesz a futballnak, hogy újraszervezze magát, s ebben az UEFA-nak és a FIFA-nak is nagy szerepe lesz. Biztos, hogy az elkövetkezendő 1-2 évben lesznek a fociban nagy változások. Remélem, ez számunkra is jó irány.