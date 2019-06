Veszprémi könnyek Kölnben, a negyedik döntő is elment

A finálé több érdekes sztorit is tartogatott: a veszprémieket irányító David Davis és a Vardar szakvezetője, Roberto Garcia Parrondo ugyanis játékosként egy csapatban, a Ciudad Real színeiben nyerte meg a BL-t, és már a meccs előtt nyilvánvaló volt, hogy valamelyikük csatlakozik Talant Dujshebaevhez, aki eleddig az egyetlen volt, aki játékosként és edzőként is BL-t tudott nyerni.

A veszprémi szurkolókat azonban jobban érdekelte, bevethető lesz-e Nagy László és Sterbik Árpád. A klasszis átlövő még szombat este posztolt az Instagramra, hogy tudja vállalni a játékot, Sterbikről azonban sokáig nem jött hír. Közben megérkezett Kölnbe Palasics Kristóf, a Veszprém akadémiájának 17 éves kapusa is, hogy szükség esetén Mikler cserekapusa legyen.

Végül azonban nem nevezték a meccsre, Sterbik kifutott a pályára a meccs elején, de a kapuban Mikler kezdett.

A döntő első gólját a Vardar dobta, aztán 2:1-re a Veszprém vezetett, utána viszont már csak 4:4-volt egyenlő az állás. Az északmacedónok betöréseit nem igazán tudta megállítani a veszprémi védelem, és Mikler teljesítményéből is hiányzott az a plusz, amivel meccseket lehet nyerni. A másik oldalon Miloszavljev sem nyújtott emberfelettit, de fontos lövéseket fogott meg, és a védelem is jókor blokkolt. Nagy László beállása után, a 23. percben lőtt egy bődületes gólt, ezzel 13:10-re alakította az eredményt, de ezután ötperces veszprémi gólcsend következett, a Vardar pedig elhúzott 16:10-re. A szünetre végül 16:11-gyel vonultak a csapatok.

A félidei statisztikákban sokatmondó volt a kapusteljesítmény: Mikler csak a lövések 16%-át fogta meg, Miloszavljev ezzel szemben 31%-ot hatástalanított.

Sokakban felmerült, Sterbik talán nem is képes beállni, mert különben valószínűleg már kapuscseréhez folyamodott volna David Davis vezetőedző.

A második félidőt azonban Sterbikkel a kapuban kezdte a Veszprém, és bár a világklasszis kapus az első lövésből gólt kapott, utána megbabonázta az északmacedónokat, és majdnem nyolc percen át nem kapott gólt. Ezalatt a Veszprém szépen vissza is jött a meccsbe, a 40. percben már csak egy gól, 17:16 volt a Vardar előnye.

Csakhogy a Vardar sehogy nem akarta kiengedni a kezéből a trófeát. A veszprémi védekezés jelentősen feljavult, a bírók sokszor passzívat jeleztek már a Vardar támadásainál, de aztán valahogy mégis csak be tudták fejezni góllal őket... A 47. percben is csak egy gól volt a Veszprém hátránya, 21:20-ra vezetett a Vardar, az 55. percben pedig Mahé hatodik értékesített hetese után is egy gólra olvadt a macedónok előnye – 24:23, de egyenlítési lehetősége nem volt a Veszprémnek, amikor pedig 25:23-nál Blagotinsek ziccerét megfogta Miloszavljev, azzal eldőlt a meccs.

A Vardar 27:24-re nyerte a döntőt, s ezzel a harmadik csapat lett a Kiel és a Barcelona után, amely másodszor tudta megnyerni a kölni a négyes döntőt. A Final Fourok történetében még nem volt címvédés.

Ivan Cupic harmadik BL-trófeáját nyerte, a horvát szélső korábban a Kielcével és a Vardarral nyerte meg a legrangosabb kupasorozatot. Cupic ezzel az első játékos, aki háromszor tudott diadalmaskodni a Final Four formátum bevezetése óta.

A Veszprém 2002, 2015 és 2016 után negyedik BL-döntőjét is elveszítette, Nagy László és Momir Ilics elveszítette pályafutása utolsó mérkőzését.

A fantasztikus veszprémi szurkolók megtapsolták az ezüstérmes csapatot, de az önfeledt ünneplés a Vardar-drukkereknek jutott osztályrészül.