Változások a Csallóközben és Mátyusföldön

Az idénynyitó előtti csapatfogyatkozásokról tájékoztatott legfrissebb közlönyében az Érsekújvári Területi Futballszövetség.

A Dunaszerdahelyi Területi Bajnokságban a felnőttek mezőnyében továbbra is 16-16 csapat küzd a VII. és a VIII. ligában. A legfelsőbb osztály, az AG Sport VII. Liga 2022/2023-as évadjának bajnoka, a Balony együttese a VI. ligában, az izsapiak pedig utolsó helyezettként egy emelettel lejjebb folytatják szereplésüket. Megüresedett helyüket a VI. ligától búcsúzni kényszerült illésházaiak, valamint a VII. liga elit mezőnyének harmadik helyezettje, Csilizradvány csapata foglalta el. Ez annak tudható be, hogy az egy emelettel lejjebb bajnokságot nyert felbáriak nem vállalták a felsőbb osztályban való szereplést.

Egy emelettel lejjebb ezúttal egy csoportban zajlanak a párharcok. Egyébként a VIII. ligának is akadt névadója, immár ONLINESTAVBA Liga néven zajlanak a párharcok. Továbbra sem láthatjuk akcióban a tavaszelőn kilépett padányiakat és a kizárással büntetett sárosfaiakat.

Ami az utánpótlás korosztályt illeti, az idősebb ifik (U19) szintet léptek, 14 csallóközi kollektíva a területi bajnokság helyett immár a Nyugat-szlovákiai Kerületi bajnokság V. Hummel ligájának F csoportjában csatázik a pontokért.

Nóvumnak számít, hogy az U15-ös korosztályban 16 együttes (legutóbb 12-en voltak) küzd a bajnoki címért.

Mátyusföldön nagyobb horderejű változásokat tapasztaltunk. Ezentúl nem lesz VIII. liga. „Összevontuk a két liga mezőnyét. A csapatok számára való tekintettel a felnőtteknél egy bajnokságban, a VII. ligában zajlik a pontvadászat, a mezőnyben 17 kollektíva küzd a bajnoki címért. Méghozzá a két szomszédos járás, a Galántai és a Vágsellyei településeit képviselő együttese vetélkedik a pontokért. Hetente egy csapat szabadnapos lesz. Az egyik államünnepen és egy munkanapon hétközi fordulót is rendezünk. A bajnokságot a Galántai Területi Futballszövetség irányítja. Ami viszont a játékvezetőket illeti, amennyiben a Vágsellyei járásban található településen zajlik a találkozó, akkor a bírókat a Nyitrai-Vágsellyei Járási Futballszövetség delegálja. Ifivonalon, nevezetesen az U19-esek mezőnyében a 7 kollektíva továbbra is a Nyitrai-Vágsellyei Járási Futballszövetség hatáskörébe tartozik” – tájékoztatta lapunkat a változásról Milan Hornáček, a Galántai Területi Futballszövetség sporttechnikai bizottságának elnöke.

A Galántai Területi Bajnokság VII. ligájának mezőnye: Čierna Voda, Dolná Streda, Dolné Saliby, Košúty, Kráľov Brod, Matúškovo, Mostová, Selice, Sládkovičovo, Pusté Sady, Tešedíkovo, Váhovce, Veľká Mača, Veľké Úľany, Vinohrady nad Váhom, Vlčany, Žihárec.

A szezonrajt előtt az Érsekújvári Területi Bajnokságban (is) foghíjassá vált a mezőny. A VII. ligában 13 együttes kezdi a pontvadászatot. A korábban III. ligás Palárikovo kilépett a bajnokságból. Egy emelettel lejjebb is változás történt. A tavaly ősszel még VI. ligás Podhájska, valamint Andovce klubvezése arról tájékoztatta az irányító szövetséget, hogy nem áll csatasorba is ide pontvadászatban. Az érintett klubok döntése természetesen fegyelmi büntetést, pénzbírságot von maga után.