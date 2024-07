Vágára látogatott a Lisztessel, Pintével és Eperjessel felálló Fradi

A két gárda negyven évvel ezelőtt már megmérkőzött egymással, igaz akkor még nem az idősebb generáció képviselői léptek pályára.

„A Ferencváros 1984-ben az Intertotó-kupában a nagyszombati Spartakkal játszott, mi pedig meghívtuk őket, hogy egy nappal később mérkőzzenek meg a vágai felnőttcsapattal is. Már körülbelül három éve motoszkált a fejemben, hogy a kerek évforduló alkalmával meg kéne ismételni ezt a találkozót. Persze a felnőttek esetében ez már nem működik olyan könnyen, mint akkor, de Bánki Józseffel egyeztetve megbeszéltük, hogy az öregfiúk összecsaphatnak egymással – mesélte lapunknak a találkozó ötletgazdája, Sandula György. – A mérkőzést egy nyárnyitó rendezvény előzte meg, különböző gyerekprogramokkal hangolódhattak az érdeklődők a meccsre. Miután mindkét csapat játékosai megérkeztek, egy kis beszélgetés után kezdődött a mérkőzés. Negyven évvel ezelőtt 5:4-re, most 10:2-re nyertek a zöld-fehérek, akiknél pályára lépett többek között Lisztes Krisztián, Keller József, Telek András, Balog Zoltán, Szalai Tamás, Mucha József, Bánki József, Bubcsó Norbert, a somorjai származású Pinte Attila, valamint megtisztelt minket jelenlétével Eperjes Károly színművész is. Leginkább a szórakozásról és a barátságról szólt a mérkőzés. Sokan voltunk, akik 20-30 éve nem találkoztunk, a foci viszont újra összehozott minket. Nálunk négyen voltunk ott az akkori csapatból, de a túloldalon is volt egy résztvevő, aki visszatért hozzánk. A lefújás után közös vacsorával vezettük le a fáradalmakat és együtt nosztalgiáztunk. A Fradi játékosai is sokáig maradtak, csak késő este indultak haza, mi pedig még tovább élveztük egymás társaságát. Nagyon örülök, hogy sikerült összehozni ezt a jó hangulatú délutánt. Bánki Dodinak azért felvetettem, hogy ha egy kicsit mi is felkészülünk, akkor majd sort keríthetünk egy visszavágóra is” – mondta a vágai klubelnök, aki elárulta, hogy a klub jövőre alapításának 90. évfordulóját ünnepli majd, amelyen szintén szeretnék megörvendeztetni egy focicsemegével a község lakóit.