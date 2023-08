Újabb csúcsok dőltek meg az atlétikai vb-n

Éneklő csúcsdöntők

A szintén 4x100-on induló magyar női válogatott már a stadionba érkezésével is felhívta magára a figyelmet. Az egy nappal korábban komoly gondot okozó golfkocsin ugyanis énekkel hangolt a versenyre a Kerekes Gréta, Csóti Jusztina, Takács Boglárka, Kocsis Anna Luca összeállítású csapat. A lányok a bemutatásnál hatalmas mosollyal és egy-egy puszival jelezték a közönségnek, nagyon hálásak azért a világsztároknak kijáró fogadtatásért, amit a szurkolóktól kaptak.

Az első rajtot ugyan visszalőtték, de másodjára elindult a magyarok futama, ahol Nigérián kívül mindenki célba is ért. Kerekesék nagyon jól kezdtek és mikor Takácshoz ért a váltóbot, már a brazilok előtt voltak, Kocsis a végén kis híján a kubaiakat is megelőzte, de végül a futam 7. helyén végzett Magyarország.

Ami ennél is fontosabb, hogy a lányok 43.38-as új magyar csúccsal zártak, amiért a drukkerek hatalmas ünneplésben részesítették őket. Ugyan ez az elején nem volt tökéletes, hiszen Csóti nem ért oda a többiekhez a célba és miután a kanyarban az orvosi stáb is megjelent (az ausztrál gerelyhajítót, Kathryn Mitchellt ápolták), társai azt hitték vele van a baj. Amikor aztán a Ferencváros sprintere is megérkezett, készülhettek a fényképek a fotóriporterek előtt, de egy-egy szelfi is belefért, majd az M4 Sport kamerái előtt az is kiderült, hogy a golfkocsin Az éjjel soha nem érhet véget című dal is felcsendült, amelyet a tévénézőknek is elénekeltek a váltó tagjai.