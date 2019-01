Trónon a Barracuda

A mérkőzés elején a mintegy ötszáz szurkoló gólzáporra számított, hiszen a Barracuda mindössze húsz másodpercnyi játék után megszerezte a vezetést, és találatukra azonnal válaszolt az ellenfél. Az első félidőben 2:1-es előnyre tettek szert Németh Zsolték, a második játékrészben pedig megismétlődött a korábbi forgatókönyv, és újra egálban volt a két alakulat. Az edzők már a büntetőrúgók sorrendjén törték a fejüket, amikor Oršolík Tamás gondolt egyet, és rúgott egy látványos gólt, biztosítva ezzel csapata tornagyőzelmét.



„A Barracuda csupán egy meccsen bukott el, a mezőny legkiemelkedőbb gárdájának bizonyult, és megtörte a Bauring City hároméves hegemóniáját. Erőtlenül muzsikált a Torpedo Vodka, igencsak gyér kerettel rendelkezett, ráadásul két mérkőzésre ki sem állt. Mára sajnos alábbhagyott az egykori lendület, ugyanis csak nagy nehézségek árán tudtunk összekaparni hat kollektívát a ligába. Alacsony a fiatalok labdarúgás iránti érdeklődése. Jómagam negyvennégy évesen is fociznék még, ám a sérült térdem akadályoz ebben. Már most azon töprengek, hogy meghirdetjük-e a következő évadot. Vannak ötleteim, amelyeket remélem, meg is tudok valósítani. Szeretném bevonni a városban működő középiskolák diákjait is a közös munkába” – tájékoztatott Ehrenberger Erik főszervező.



A komáromi ligaelső ⋌(Karol Scholtz felvételei)

Az ezüstérmes Bauring Cityben olyan közismert játékosok is ringbe szálltak, mint Ľubomír Michalík, a szeredi ŠKF csapatkapitánya (egykoron a DAC 1904 labdarúgója) és főnöke, Lérant Péter, a Fortuna ligás alakulat segédedzője. Érdekességként megemlíthető, hogy a Gyirmót SE OTP Bank ligás csapatát is megjárt Németh Zsolt egy nap alatt két alkalommal is kupagyőztes lett. A délelőtti és délután órákban Léván, egy ottani tornán járult hozzá a nagyölvediek elsőségéhez, este pedig Komáromban segítette dicsőséghez a Barracudát.



„Azonos súlycsoportban volt a döntő két résztvevője, a mi játékunkat a technikai tudás és az ügyesség jellemezte, az ellenfélnél pedig érezhető volt a tökéletes összeszokottság. Örülök annak, hogy megtörtük a több éven át tartó balszerencsés sorozatot. Végig uraltuk a meccset, és nem forgott veszélyben a győzelem. Sikerült a fejekben is rendet tenni. Óriási előnynek számított, hogy színeinkben lépett pályára Tomáš Drahovský, a prágai Sparta futsalcsapatának játékosa, aki régebben a spanyol bajnokság meghatározó egyénisége volt. Nem rúgott gólt, ám új színt hozott a játékba, és önbizalom-növelő hatással volt a fiúkra” – értékelte csapata tornagyőzelmét Góth Gábor, a Barracuda menedzsere.



A fociliga legjobb hálóőre Hallman Gergely, a IV. ligás marcelházaiak tizennyolc éves tartalékkapusa lett. Márkás kesztyűt és kesztyű alakú szobrocskát kapott ajándékba. Egyébként édesapja, aki egyben a hetényiek edzője, a Bauring City kapuját őrizte. A legjobb góllövőnek járó díjat Kurucz Ádám vehette át. Huszonkét alkalommal talált az ellenfelek hálójába. Ő Marek Hamšík eredeti nápolyi mezét vihette haza. Mindkét díjazott a Blue Diamonds játékosa volt.