Saláta magyar és cseh csapatokkal tárgyal

Az elmúlt év végén lejárt Saláta Kornél szerződése a pozsonyi Slovan labdarúgó-csapatával. A 33 éves középhátvéd egyelőre otthon edz, de szeretné, ha jövő hétre kiderülne, hol folytatja. Magyar és cseh csapatok is érdeklődnek iránta.

A 40-szeres válogatott játékos lapunknak elmondta, nem is számított rá, hogy marasztalnák. „A Slovan most a balkáni játékosokat részesíti előnyben. Kicsit sajnálom, hogy így fejeztem be, de egyébként jó viszonyban váltunk el az égszínkékek klubvezetőivel. Jobb ez így, mintha maradnék, és szenvednék amiatt, hogy nem játszom. Ősszel 12 mérkőzésen léptem pályára, ez nem rossz, de rendszeres játéklehetőséget szeretnék” – magyarázta Saláta Kornél.

A garamkövesdi származású védő egyelőre egyéni edzéseket végez erőnléti edző irányítása alatt. „Most tárgyalok a menedzserekkel, több csapat is érdeklődik, de még semmi sem konkrét – nyilatkozta Saláta. – Magyarországról élvonalbeli és második ligás klubokkal, Csehországból pedig szintén első ligás egyesülettel vagyok kapcsolatban. Szeretném, ha jövő héten eldőlne a sorsom, mert szeretnék már a csapattal edzeni.”

Úgy tudjuk, az egyik érdeklődő a Haladás, de egyes információk szerint a komáromiak is szóba jöhetnek.