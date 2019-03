Rossi: a játékosok hozzáállása példás volt

"Túl sok hibát követtünk el, egyesek valós tudásuknál gyengébben játszottak, de mindenki példás mentalitással futballozott"

- fogalmazott az olasz szakvezető, aki szerint csalódottak a kudarc miatt, ugyanakkor el kell ismerni, ha az ellenfél jobb volt.

Újságírói kérdésre válaszolva Rossi a széljátékkal volt elégedetlen, mert úgy vélte, egyrészt túl keveset használták, másrészt amikor használták, akkor sem elég agresszíven. Pozitívumként a hozzáállás mellett azt emelte ki, hogy játékosai jól támadták az üres területeket.

"Szoboszlai Dominikkel türelmesnek kell lenni. Nem tetszett, hogy sokan azonnal a kezdőcsapatba követelték" -

mondta Rossi az 54. percben becserélt újoncról arra utalva, hogy a Salzburg 18 éves középpályása csak az elmúlt hetekben mutatkozott be a klubjában is. "A következő tíz évben meghatározó játékosa lesz a válogatottnak is, de időt kell neki hagyni, lépésről lépésre, meccsről meccsre kell felépíteni, nem szabad túl nagy terhet rakni rá".

A szakember a cseréket illetően elárulta, Kleinheisler Lászlót izomprobléma miatt kellett lehoznia.

Az ellenfélről úgy nyilatkozott, hogy kivétel nélkül eltalálta a kezdő tizenegyét, így a szlovákok egyáltalán nem tudták meglepni az együttesét, amely tudta mire számíthat. Hozzátette, ennek ellenére a riválisnak középpályán sikerült érvényesítenie nagyobb tudását, amit el kell ismerni.

"Sikerült meglepni a szlovákokat a letámadással, de a gól hiányzott a játékunkból. Ennek ellenére emelt fővel jöhettünk le a pályáról"

- értékelt Kovács István, aki külön kiemelte, hogy a magyar szurkolók milyen nagyszerű hangulatot teremtettek azzal, hogy végig buzdították a nemzeti együttest.

A csapatkapitány Szalai Ádám sokkal kritikusabban ítélte meg a válogatott teljesítményét, szerinte a védekezés csapatszinten kiábrándító és elkeserítő volt, amit az első bekapott példáz a legjobban.

Úgy fogalmazott, a két csapat játékosainak taktikai felkészültsége közötti különbség nyilvánvaló volt, ami elsősorban annak tudható be, hogy a szlovákok nívósabb bajnokságokban szerepelnek, mint a magyarok.

"Könnyű az értékelés egy győztes meccs után, még ha ez a győzelem nem is született könnyen. Lélektanilag jókor rúgtuk az első gólt, a másodikkal pedig eldöntöttük a három pont sorsát" - mondta Pavel Hapal, a hazaiak cseh szövetségi kapitánya, aki úgy vélte, csapatának többnyire sikerült megtörnie a magyarok agresszivitását, illetve a siker kulcsaként - a "jó játék" mellett - azt jelölte meg, hogy futballistái több párharcot nyertek a riválisnál.

A selejtezősorozat folytatásában Marco Rossi szövetségi kapitány csapata vasárnap 18 órától a világbajnoki ezüstérmes és csütörtökön az azeriek 2-1-es legyőzésével rajtoló horvátokat fogadja a Groupama Arénában.