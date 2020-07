Reagált a DAC Matovič vádjaira

Matovič tegnap kritizálta a szerdai dunaszerdahelyi mérkőzést, ahol nem tartották be a járványügyi szakemberek által hozott szabályokat.

„Pontosan így ronthatjuk el. Ez nem történhet meg újra” – mondta a kormányfő egy fotóval a kezében, amely a dunaszerdahelyi mérkőzésen készült.

A DAC a következő közleményben reagált:

"Boldogok vagyunk, amiért Szlovákiában ismét igazi nézői kulissza előtt futballozhatunk. Szerda este a stadionunkban zajlott a Fortuna Liga egyik mérkőzése, amely során a labdarúgás a teljes szépségében tündökölt, amit minden jelenlévő átérzett és el is ismert. Hosszú idő után a nézők ismét kiváló futballt láthattak, remek hangulattal fűszerezve. Minden résztvevő boldogan távozott, amiért végre ismét közösen élvezhettünk ki egy futballmérkőzést.

Semmi esetre sem szeretnénk, ha bárki is megfertőződne a mérkőzéseken. Viszont azt is tudatosítani kell, hogy ezt csak nagyon nehezen lehet elkerülni. Amíg a vírus köztünk lesz, ezt nem tudjuk megakadályozni. A határok megnyitásával a vírus visszatérésének kockázata ismét megnőtt.

Figyelemmel kísérjük a világban zajló történéseket és azt látjuk, hogy néhány országban a futballmérkőzéseknek is köszönhetően ismét felbukkant a vírus. A negatív eseteken kívül azonban pozitívak is léteznek. Ilyen például Magyarország, ahol megszorítások nélkül zajlanak a találkozók, teltház és ötszámjegynyi szurkoló előtt, miközben semmilyen probléma sem származott ebből.

Klubunk a DAC-Slovan összecsapás előtt számos intézkedést vezetett be, amelyek közül több is meghaladta az erre vonatkozó ajánlásokat és a Ligás Klubok Uniója Kézikönyvében leírtakat. Létrehoztunk egy saját, az utasításokat tartalmazó videófelvételt, a stadionban plakátokat helyeztünk ki, minden lépésen megtalálhatók voltak a fertőtlenítő eszközök, a belső helyiségekben figyelmeztettük a látogatókat a szájmaszk viselésének kötelességére stb. Az óvintézkedéseket minden elérhető kommunikációs csatornán (elektronikus, nyomtatott) és magában a stadionban (bemondó, kijelző) is ismételten közvetítettük a szurkolók felé, az esemény előtt és alatt egyaránt.

Amennyiben úgy tekintünk egy futballmérkőzésre, mint egy olyan helyre, ahol magasabb a fertőzés terjedésének a kockázata, arra is rá kell mutatnunk, hogy legalább ennyire veszélyesek a strandok, színházak, bárok vagy a vendéglátóipari egységek, hogy csak néhány példát említsünk. Az életnek azonban mennie kell tovább, amelyben a futball ugyanolyan fontos szerepet tölt be, mint az említett intézmények."

(dac1904.sk)