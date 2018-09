Parázs meccsekkel mutatkozott be a Nemzetek Ligája

Alig kezdődött meg a Nemzetek Ligája, máris számos beszédtémát szolgáltatott. Svájc átgyalogolt Izlandon, a spanyolok bevették a Wembley-t, Luxemburg öles léptekkel halad az európai középmezőny felé, Giroud megelőzte Zidane-t, megvan a NL első vezéráldozata az angoloknál, Leroy Sané körül pedig úgy látszik, mindig történik valami. Körkép.

Kezdésnek emlékeztetőül az alaphír: Az UEFA 2018 őszén új sorozatot indít az európai válogatottak számára Nemzetek Ligája elnevezéssel. Az új sorozat célja, hogy tovább erősítse és kiegyensúlyozottabbá tegye a nemzeti válogatottak méltán népszerű versengését. Az új verseny bevezetésével minden esztendőben lesz egy kontinens- vagy világverseny az európai csapatok számára, emellett a Nemzetek Ligájából négy csapat az Eb-kvalifikációt is kivívhatja. A Nemzetek Ligája 2018-as csoportmérkőzései után, 2019-ben rendezik meg a hagyományos Eb-selejtezőket, amelyeket a Nemzetek Ligája divízióinak elődöntői és döntői követnek majd 2020 tavaszán. A döntők győztesei szintén indulási jogot szereznek a 2020-as Európa-bajnokságra.

Arról, hogy az UEFA mennyire komolyan is veszi a sorozatot, sok mindent elmond, hogy a Nemzetek Ligája presztízsét az elmúlt két világbajnokság győztese, Németország és Franciaország összecsapása alapozta meg.

A debütáló Areola mentette meg a franciákat

A vb-n óriásit bukó német válogatott számára volt – lehetett volna – fontosabb a találkozó, de ennek ellenére a németek csak támadgattak, de fölényt nem tudtak kiharcolni, és egy gyengécske Timo Werner-lövést leszámítva egyáltalán nem voltak veszélyesek a kapura az első 45 percben.

A második félidő nagyobb tempóban kezdődött, ám ez is a vendégeknek volt köszönhető. Az 50. percben Antoine Griezmann teljesen zavartalanul lőtt a tizenhatos vonaláról, Neuernek csak másodjára sikerült megfognia a labdát. A németek játékából hiányzott az ötlet, a sebesség, egyedül Werner elfutásai okoztak kellemetlen pillanatokat a francia védelemnek. A 65. percben sikerült végigvinniük egy kontrát, Matthias Ginter passza után Marco Reus lőtt kapura kapásból, de a francia válogatottban debütáló Alphonse Areola védeni tudott.

A jelenet viszont mintha felrázta volna a hazaiakat, mert innentől kezdve a francia kapus pillanatai jöttek. Előbb Mats Hummels lövését védte, majd pár perccel később Ginter közeli fejesét ütötte ki bravúrral. A németek ekkor már egyértelműen uralták a meccset, és gólokkal vezethettek volna, ha nincs Areola. Az utolsó negyedórában egyik csapat előtt sem adódott lehetőség a gólszerzésre (mondjuk a 92. percben Antonio Rüdigernek majdnem sikerült öngólt rúgnia), így maradt a 0–0, aminek – látva a második félidőt – a franciák örülhettek jobban.

„Az eredménnyel és a mutatott játékkal is együtt tudok élni” – értékelt röviden Joachim Löw német kapitány. „Többször elmondtam már, hogy a fiatalabb játékosok beépítése egy hosszabb folyamat, nem megy egyik napról a másikra. Most is láthattuk, hogy az olyan védők, mint Mats Hummels és Jerome Boateng, vagy akár egy rutinos középpályás, mint Toni Kroos, mennyire fontos a csapat számára. Az ilyen játékosoknak ott kell lenniük a pályán, hogy a tapasztalatukkal segítsék a válogatott eredményességét” – fogalmazott Löw.

A fiatal játékosok beépítése központi téma Németországban, mióta a Manchester City sztárja, Leroy Sané kimaradt a vb-keretből. A szélső támadó ezúttal is idő előtt elhagyta a csapatot.

„A Joachim Löwvel való pénteki megbeszélés után személyes okokra hivatkozva Sané távozott a nemzeti csapat müncheni szállásáról” – olvashattuk a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) Twitter-oldalán. Bár a közösségi médiában szárnyra kapott az is, hogy Mesut Özil után Leroy Sané lesz a következő futballista, aki távol marad a válogatottól, a német Bild szerint más oka van a Manchester City-játékos hiányzásának. Sané kedvese, Candice Brook ugyanis nemrég életet adott a pár első gyermekének – az örömhírt a játékos is megerősítette. A német lap szerint emiatt távozott a válogatott müncheni szállásáról a 22 éves játékos.

Megvan az NL első nagy áldozata Sérülés miatt nem léphet pályára a Svájc elleni barátságos mérkőzésen Dele Alli, az angol labdarúgó-válogatott támadója. A játékos a spanyolok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen szedett össze egy kisebb izomsérülést, és már vissza is tért klubjához, a Tottenhamhez. Gareth Southgate együttese ma Leicesterben vív barátságos mérkőzést Svájc ellen.

Mbappé továbbra is lendületben

Didier Deschamps a mérkőzés után úgy fogalmazott, hogy egy Németországban elért döntetlen jó eredmény számukra még akkor is, ha győzelemre készültek.

„Nem szabad mohónak lennünk, hiszen a német válogatott valóságos traumát élt át a nyáron, és most kevés helyet hagyott nekünk a felszabadult játékra. A mérkőzés egyes részeiben talán mi voltunk a jobbak, más periódusokban talán ők” – foglalta össze gondolatait a 49 éves francia kapitány.

A rajtot követően nem sokat pihenhetett Didier Deschamps csapata – amely gyakorlatilag teljesen megegyezik a vb-kerettel, egyetlen változás kivételével a tartalékkapus posztján –, hiszen vasárnap már Hollandiát fogadták hazai pályán. A franciák már a 14. percben megszerezték a vezetést, Blaise Matuidi beadása után Kylian Mbappé szerzett gólt. Legutóbbi hat meccsén hatodszor volt eredményes, a válogatottban ez volt a kilencedik gólja.

A második félidőben az újabban ciklámenszínű hajjal focizó Ryan Babel révén egyenlítettek a hollandok, érdekesség, hogy a korábbi Liverpool-játékos 2005 óta először szerzett gólt tétmeccsen a válogatottban. A győztes gólt végül Olivier Giroud szerezte meg, a Chelsea csatára ezzel megelőzte Zinédine Zidane-t a francia örökrangsorban.

Súlyos sportszerűtlenség Rüdigertől A német–francia meccsen egy igencsak ronda eset is borzolta a kedélyeket: Antonio Rüdiger csúnyán megtaposta a vb egyik emlékezetes bombagólját szerző Benjamin Pavard-t, aki egyébként éppen Németországban futballozik a VfB Stuttgart játékosaként. Történt még a meccs elején, hogy Pavard becsúszva szerelte az előretörő német védőt, aki ahelyett, hogy a lendületét kihasználva átlépett volna a földön fekvő francián, gyakorlatilag ránehezedett a bal lábára – megtaposva ellenfelét. A felvételeket többször visszanézve is nehéz biztosra venni a szándékosságot, ugyanakkor az biztos, hogy Rüdigernek nem igazán állt szándékában megkímélni ellenfele testi épségét – és nem is sikerült neki.

Az angol szurkoló nem felejt

Az A divízó harmadik rangadója a spanyolok angliai fellépése volt, és ez a meccs sem volt feszültségmentes. Mint emlékezetes: Sergio Ramos, a spanyolok csapatkapitánya a 2018-as BL-döntőben a meccs elején sérülést okozott a liverpooli Mohamed Szalahnak, akit le is kellett cserélni, az eset pedig eldöntötte a meccset. Emellett Ramos ütközött a meccsen Loris Kariusszal is, és mint később kiderült, a két gólnál is hibázó kapus agyrázkódást szenvedett az esetnél az angol klub tájékoztatása szerint. Emiatt az angol szurkolók folyamatosan fütyülték Ramost a Wembley-ben játszott NL-meccsen.

„Az ember persze próbál nem tudomást venni a fütyülésről, de nyilvánvaló, hogy érzékeltem, viszont nem volt hatással a játékomra. Szerettem volna, ha más fogadtatásban részesítenek, mert az emberek csak a BL-döntőben történtekre emlékeznek, a halálos fenyegetésekre viszont, amit én és a családom kaptam, senki sem. Azért sem vártam ilyen reakciót, mert az angol szurkolók mindig a nagy játékosok mellett vannak. Most nem így történt, de az én lelkiismeretem tiszta. Már többször elmondtam, mi történt, nincs szükség további magyarázatra” – mondta Ramos a lefújást követően.

A francia válogatott örökös góllövőlistája: Thierry Henry (51) Michel Platini (41) David Trezeguet (34) Olivier Giroud (32) Zinédine Zidane (31)

Luis Enriquével újul meg Spanyolország

A német–francia összecsapáshoz hasonlóan ezen a meccsen is sor került egy ijesztő jelenetre: Carvajal és Shaw olyan szerencsétlenül ütközött, hogy utóbbi magatehetetlenül terült el a földön, s közel tíz percig ápolni kellett. A Manchester United játékosa napra pontosan három évvel ezelőtt volt legutóbb kezdő az angol válogatottban – visszatérésekor a gólpassza után azonban idő előtt, maszkban és nyakmerevítőben, hordágyon hagyta el a pályát.

Szerencsére – az angol sajtó egybehangzó értesülései szerint – Shaw az eset után nem sokkal magához tért, és a családjával már beszélt is telefonon.

A spanyolok a csalódást keltő vb-szereplés után egyébként új szövetségi kapitánnyal, Luis Enriquével vágtak neki a Nemzetek Ligájának. A Barcelona korábbi vezetőedzője nem tétlenkedett sokat: hat helyen változtatott a kezdőcsapatán ahhoz az együtteshez képest, amely tizenegyesekkel búcsúzott a házigazda oroszok ellen a torna nyolcaddöntőjében. A húzás bejött, hiszen a kapitány 2–1-es győzelemmel mutatkozott be.

Ami a mezőny többi tagját illeti: a svájci válogatott a vendég izlandiak felett aratott rendkívül könnyed, 6–0-s sikerrel rajtolt a Nemzetek Ligájában szombaton. Érdekesség, hogy mind a hat gólt más játékos szerezte, vagyis a hazai csapat fele betalált a kőkemény védekezéséről ismert izlandiak ellen. Luxemburg – egyre kevésbé meglepő magabiztossággal – simán verte Moldovát. Az eredmény azok után nem is annyira meglepő, hogy a Dudelange – melyet a Vidi ejtett ki a BL-selejtezőből – az Európa Liga selejtezőiben kettős győzelemmel búcsúztatta a román bajnok kolozsvári CFR-t, és később kiverte a sorozatból a Legia Warszawát is.

Hegedűs Henrik