Nagyot fordult a (foci)világ Marcelházán

Tavaly nyáron az utolsó helyen végzett a Komáromi járás települését képviselő alakulat a Nyugat-szlovákiai régióbajnokságban (IV. liga), amely augusztustól a VI. liga Keleti csoportjában küzd a pontokért. Az ok prózai: önszántukból két osztályt léptek vissza. Ősszel egyébként még Szórád Csaba vezette csatába a listavezetőt, a téli felkészülést már Michal Podlucký irányította. A nevezett a tardoskeddiektől került új állomáshelyére.

„Tardoskedden nem úgy alakult az ősz, ahogy azt a klubvezetés eltervezte. Jól kezdtünk, utána viszont hullámvölgybe került a csapat. Új edző érkezett, én futballistaként fejeztem be a fociőszt. A tisztségviselők játékosként képzelték el a folytatást, én viszont már a szakmai munkát részesítettem előnyben. Elváltak útjaink. Több érdeklődő is volt irántam, a marcelházaiak felkérésére mondtam igent. A népes és jó játékerőt képviselő keretünk van, a mérkőzéseken nem kell csatasorba állnom” – nyilatkozta szerepvállalásáról a tréner. Elmondása szerint sikeres volt a tavaszi idényre való felkészülés. Szavait a 16. és a 17. fordulóban aratott győzelmek is igazolják. A Kmeťovo elleni, 3:1-es idegenbeli szezonrajt után legutóbb szombaton vendéglátóként a nyitrakomjátiakat (Komjatice) győzték le 4:1-re, vesztes állásból fordítva.

„Ellenfelünk az 5. percben egy pontrúgást követően szerzett vezetést. Egy perc elteltével egyenlítettünk. Az első félidő lefújása után egygólos előnnyel vonultunk az öltözőbe. Ebben a játékrészben jól játszottunk, további 5-6 góllal kecsegtető helyzetet is kidolgoztunk. Fordulás után elkényelmesedtünk, ennek ellenére további két találattal nyomatékosítottuk nagyobb játéktudásunkat” – ecsetelte lapunknak a mérkőzés lefolyását Michal Podlucký.

Hazai oldalon három légiósgól (Dos Santos Luz 2, Vitor Franz) került a krónikába. „Öt brazil légiósunk van. Télen egy távozott, kettő érkezett. Mivel csak négy külföldit nevezhetek a mérkőzésre, ezért nagy a versengés köztük az edzéseken. Mindegyikük játszani szeretne. Közülük Joao Vitor Franz 21 találattal a legjobb góllövőnk, jó eséllyel pályázik a gólkirályi címre is” – fűzte tovább a gondolatsort a tréner, aki már a következő, a sereghajtó Černík elleni összecsapásra összpontosít. „Nem szabad lebecsülni a tabella végén kullogó ellenfelünket. Hazai környezetben képes megkeseríteni a vendégek dolgát. Fegyelmezetten védekeznek, minél előbb gólt kell rúgnunk. Természetesen győzni szeretnénk. Lépésről lépésre haladunk előre a kitűzött cél felé vezető úton. Egyértelműen a bajnoki címre, feljutásra gondolok. Oda kell figyelnünk a konkurenciára is, szerintem Bánov, Ipolyság és Zselíz csapataival vívunk majd ádáz versenyt az elsőségért” – fogalmazta meg az elvárásokat Michal Podlucký, aki egy esztendővel ezelőtt a tardoskeddiekkel került egy osztállyal feljebb a fociranglétrán.