MMA: Visszatérő menők légsúlyban

A kétszeres pehelysúlyú bajnok az utóbbi években az egy kategóriával lejjebbi légsúlyban volt aktív, s a ranglista ötödik harcosaként egyhangú döntéssel győzte le a negyedik Rob Fontot.

Aldo e győzelmével már feltehetőleg csak egyetlen bunyóra van egy bajnoki meccstől a légsúlyban. A kategória sorsa jelenleg eléggé bizonytalan, hiszen Aljamain Sterling és Petr Yan visszavágója lesz nagy mértékben mérvadó, bár a harc még nincs hivatalosan beütemezve. S szintén ott van a bajnoki képben TJ Dillashaw és Cory Sandhagen is.

Visszatérve a fent említett bunyóra: Aldo egyhangú döntéssel és stílusosan, de nem rá jellemző stílusban győzte le Fontot. Aldo általában a bunyók végére le szokott merülni. Itt viszont ennek ellentétje történt. Az amerikai Font kezdett jobban, több ütést és rúgást jegyzett, sőt földrevitellel is próbálkozott. Az első menetben Aldo egyáltalán nem tudott kibontakozni, kivéve az utolsó fél percben, amikor majdnem kiütötte az addig remkelő Fontot. A menet viszont véget ért, s így Aldo nem tudta befejezni a munkát.

A második és az azt követő menetekben Font visszatért, illetve „több kérdést is feltett” Aldónak, de a brazil azokat gond nélkül megválaszolta, sőt. Több alkalommal is KO közelében volt a bunyó, de mindig Aldo javára. S ez pont elég volt ahhoz, hogy egyértelműen a brazil zsebelje be a győzelmet. A bírók is így látták, s egyhangú döntéssel Aldo győzelmét hirdették ki, aki a meccs utáni ketrecinterjúban kihívta a nemrégen visszatért TJ Dillashaw-t.

Dillashaw kétéves eltiltást követően tért vissza az UFC-be, s a magasan értékelt Cory Sandhagent győzte le. Kettejük, azaz José Aldo (31 győzelem/7 vereség) és TJ Dillashaw (17/4) párharca igazából teljesen logikusnak tűnik. Mindkét harcos távolodni látszódott a bajnoki képből, de az elmúlt időben visszaverekedték magukat az élvonalba, és mennének tovább.