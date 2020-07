Megérdemelt DAC-győzelem a szezon utolsó hazai meccsén

A Slovan elleni bajnokihoz képest két változás történt a DAC kezdőcsapatában: a sérült Bednár helyett Malý, míg az eltiltott Ramírez helyett Fábry kapott lehetőséget.

Aktívan kezdett a DAC, az első tíz percben Kalmár kétszer is veszélyeztetett, azonban a vendégek előtt adódott az első komolyabb helyzet, Kružliak hibája után Bernát lövése kevéssel ment mellé.

Az első igazán komoly DAC-helyzet Kalmár előtt adódott, fejese azonban a kapu fölé szállt. Divkovic éles szögből leadott lövésénél résen kellett lennie a vendégek kapusának, a túloldalon Ďuriš fejese jelentett veszélyt.

A 35. perccben Kružliak előbb fejessel veszélyeztetett, majd az ellenfelet is nagy helyzetbe hozta egy újabb hiba után, de Gono lövése magasan fölészállt.

A Slovan elleni rangadóhoz hasonlóan a DAC az első félidőben sok helyzetet tudott kialakítani, de a kisebb-nagyobb lehetőségek ezúttal is kimaradtak.

A félidőben a sérült Blackmant Sharani váltotta. A 2. félidő is DAC-helyzettel kezdődött, Divkovic lőtt fölé, majd Sharani fejese a kapufán csattant.

Sharaninak az 58. percben már összejött a gól: a meglóduló Fábry beadását ügyesen kezelte le a 16-osban, majd fordulásból a hálóba gurított – 1:0.

A 65. percben Bernát előtt adódott esély az egyenlítésre, de ezt a megingást leszámítva a DAC diktálta a tempót továbbra is. Kalmár a 70. percben kétszer is nagy helyzetbe került, és Sharani is megszerezhette volna második gólját.

A 78. percben 11-eshez jutott a DAC, miután a vendégek szabálytalankodtak az előretörő Schäferrel szemben. A csapatkapitány Kalmár magabiztosan értékesítette a büntetőt – 2:0. A hazaiak ezután magabiztosan húzták be a mérkőzést, Balic még egy ordító ziccert is kihagyott, valamint Schäfer is megkoronázhatta volna remek teljesítményét.

A DAC győzelme megérdemelt, a sárga-kékek a mezőnyjátékban és a helyzetek számát tekintve is domináltak.

DAC – MŠK Žilina 2:0 (0:0) Góllövők: Sharani (58.), Kalmár (78., 11-esből) Sárga lap: Divkovic, ill. Bernát Játékvezető: Kráľovič, 5747 néző. DAC: Jedlička – Blackman (46. Sharani), Malý, Kružliak, Davis – Njie, Schäfer, Balic – Kalmár, Fábry (90. Mendez Castillo) – Divkovic (80. Šimčák). Žilina: Petráš – Vallo, Kopas, Minárik, Sluka – Gono, Fazlagic (66. Myslovič) – Bernát – Ďuriš, Kurminowski (66. Paur), Iľko (Kaprálik).

