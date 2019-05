Megemlékezés, ünneplés és jubileum - helyszíni beszámoló a Monacói Nagydíjról

Az idén 90. évfordulóját ünneplő verseny egy másik kerek jubileum helyszínéül is szolgált, mert Kimi Raikkönen itt ünnepelte a 300. nagydíjhétvégéjét, belépve ezzel abba az elit társaságba, amelyben rajta kívül már csak négyen vannak (Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Jenson Button és Fernando Alonso). Bár a jégember nem szeretett volna nagy felhajtást, csapata mégis meglepte egy tortával.

Mégsem zajlott felhőtlen hangulatban a hétvége, gyászolt a sportág. A pár napja elhunyt Niki Laudának állított emléket a futam, ez pedig a hétvége légkörére, a versenyzők hangulatára rányomta a bélyegét. A legnehezebben talán a Mercedes istálló tudta megfogalmazni, mit is jelent nekik ez a veszteség. Ők barátot, tanácsadót, kritikust és ami a legfontosabb, már-már családtagot veszítettek. Ennek ellenére megfogadták, a tőlük telhető legjobb eredményt szeretnék elérni, hogy Niki, ha fentről nézi őket, elégedetten konstatálja, jó munkát végeznek a csapatnál nélküle is, ami meghozza az eredményeket.

„Életem talán legnehezebb versenyén vagyok túl. Mennyi versenyem lehetett, 200-250?” – kérdezte a verseny után a győztes Lewis Hamilton az újságírókat. „Az biztos, nem mindegyikre emlékszem, de tudom, hogy ez a top 50-ben, sőt, talán a top 5-ben is benne van. Próbáltam mindent kizárni az agyamból, mikor a verseny előtt az autóba beültem, de persze százszázalékosan mindent kirekeszteni nem tudsz, az agyad legkisebb zugában, mint egy kis buborék, ott marad a gondolat. A verseny előtt jó volt látni, mennyi támogatás, szeretet áramlott felénk és Niki családja felé. Rengeteg üzenet érkezett szerte a világból, és a futam előtt a versenytársaimtól is, akik mind Niki tiszteletére piros baseballsapkát viseltek. Ez mind segített nekem. Most pedig, hogy vége van a versenynek, egy kicsit megpróbálom élvezni a pillanatot. Pont ma kaptam egy üzenetet egy barátomtól, hogy ne csak kergessem a célokat, de ha elértem, akkor élvezzem ki őket, tudjak örülni is a sikernek. Úgyhogy összepakolok, hazamegyek, és talán egy jó vacsora és egy pohár társaságában… vagy többében… megpróbálom élvezni a pillanatot” – beszélt a terveiről a Mercedes pilótája.

A Ferrari csapata a hétvégén hibát hibára halmozott. Sebastian Vettel el is mondta, bár a második hellyel jó eredményt ért el, mégsem jó ez a csapatnak. „El kell fogadnunk, hogy az időmérőn Valtteri gyorsabb volt. Pedig az autó képes jobb teljesítményre, sőt, már bizonyította is. Csak most valahogy nem találtuk meg azt a pontot, ahol az autó is boldog. Nehéz ezt belőni, de ha megvan, a jó eredmények már könnyebben jönnek. Most én is csak harcolok egy ilyen kocsiban” – mondta a Ferrari német pilótája.

A csupán a 15. rajtpozícióból induló csapattársa, Charles Leclerc még a verseny előtt elmondta, ha kell, rizikós helyzetekbe is belemegy, kockáztat, sőt, akár törést is vállal. Megtörtént. A fiatal Ferrari-pilóta mindent feltett egy lapra, ami az elején kifizetődőnek tűnt. Sikeresen előzött kétszer is, élvezet volt nézni a manővereit a pályán. Majd jött a bumm. A kiesése után csalódottan sétált vissza a csapatához a paddockba, és szomorúan integetett a nézőknek, akik megtapsolták a monacói teljesítményét. A verseny után szomorúan panaszolta, hogy a rossz stratégia miatt más lehetősége nem is volt.

A monacói futam legnagyobb harcosa és talán vesztese mindenképpen a Red Bull pilótája, a holland Max Verstappen volt, aki a verseny előtt nyíltan kijelentette, a Mercedesek ellen esélyük sincs, ezért a cél a Ferrari utolérése lesz. A futam viszont teljesen más leosztást hozott. A Red Bull mindig jól teljesít ezen a pályán, és ezt most is bizonyította a pilóta, hiszen másodikként ért célba, a dobogóra mégsem állhatott fel az időbüntetés miatt, amit azért kapott, mert veszélyesen hajtott ki a bokszutcából. A verseny során volt még egy koccanása két körrel a leintés előtt Lewis Hamiltonnal, végül ezért nem kapott plusz büntetést a felügyelő testülettől, így a negyedik helyen zárt. „Nagyon élvezetes verseny volt, annak ellenére, hogy büntetést kaptam. Azért nagy kár. Szerettem volna a dobogón végezni” – mondta a riportereknek a futam leintése után a holland pilóta.

Bár rekorddöntés a hétvégén nem született, a Mercedes istállónak nem sikerült elcsípnie az újabb első–második helyezést, a csapat mégis ünnepelhet, mert tovább növelte előnyét a konstruktőri bajnokságban. Kanadában pedig meglátjuk, sikerül-e a Ferrarinak végre megtalálni a megfelelő stratégiát, és ki tudják-e hozni az autóból azt az erőt, ami Sebastian Vettel állítása szerint benne van.