Lewandowski legjobb korszaka még csak most jön

A támadót vasárnap este tüntették ki ismét az év legjobb lengyel labdarúgójának járó címmel, miután az élen végzett a Pilka Nozna magazin szavazásán. A 31 éves játékos 2011 és 2017 között hétszer nyerte meg a voksolást, tavaly a kapus Lukasz Fabianski kapta díjat.

„Az elismerések nemcsak megmutatják, hogy a munka kifizetődik, hanem arra sarkallnak, hogy még keményebben dolgozzak. Minden támogatómnak köszönöm, miattatok vagyok erősebb!” – írta az Instagramon Lewandowski, aki 2019-ben 48 tétmeccsen 48 gólt szerzett a Bayern színeiben, és a Bundesliga gólkirálya lett.

Még jobb akar lenni

Idén is a legjobb úton halad efelé, hiszen a 20. forduló után 22 találattal vezeti a góllövőlistát a 20 gólos Timo Werner előtt. Góljai értékét növeli, hogy csak hármat szerzett tizenegyesből, és 12 alkalommal is ő szerezte csapata első gólját az adott meccsen.

„Nagyon keményen dolgoztam, hogy elérjem ezt a formát” – nyilatkozta a Sport Bildnek Lewandowski. „A dolgok most tökéletesen mennek, a testem is jól érzi magát. Jó, ha ezt megjegyezzük, de ez nem azt jelenti, hogy itt megállnék: még jobb akarok lenni. Tudom, mikor vagyok képes még többre, és mikor kell kicsit visszavennem. Az útlevelem szerint 31 éves vagyok, de én nem érzem a koromat. Még csak most jön a fénykorom, és remélhetőleg ez még néhány évig kitart. A legjobb korszakom még hátravan.”

Lewandowski egyáltalán nem az egyetlen kiemelkedő Bundesliga-göllövő ebben a szezonban, és számos játékost említett meg, amikor felkérték, hogy nevezze meg a legjobb ellenfeleit.

„Jadon Sancho hatalmas tehetség, de rajta kívül is vannak még játékosok, akik igen jó benyomást tettek rám. A Lipcse például két kiváló középhátvéddel rendelkezik Dayot Upamecano és Ibrahima Konate személyében. Werner is nagy számban termeli a gólokat. Összességében a Bundesliga idén nagyon szoros és nagyon érdekes lesz” – fogalmazott.

Az biztos, hogy a vártnál sokkal szorosabban alakul idén a küzdelem. A Bayern München például október óta először állt a Bundesliga élére, ami meglehetősen szokatlan dolog a bajorok esetében.

A legjobb a legjobbak között Robert Lewandowski formája nem meglepetés, már a tavalyi évet is Európa legjobbjaként zárta. Az Európai Labdarúgó-szövetség összeállítása alapján a 2019-es naptári év legeredményesebb játékosa a lengyel lett, aki 54 meccsen 58 alkalommal volt eredményes a Bayern Münchenben és a lengyel válogatottban. A második helyen Lionel Messi végzett, aki 50 gólt szerzett a Barcelonában és az argentin válogatottban. A harmadik helyre Kylian Mbappé fért fel, a PSG francia támadója 49 meccsen 44 alkalommal volt eredményes. Cristiano Ronaldo ezúttal csak az ötödik

helyen végzett, 49 meccs/39 gólos mutatóval, még Raheem Sterling (angol, Manchester City) is megelőzte, aki 61 meccsen 41 gólt lőtt 2019-ben. Messi tíz év alatt kilencedik alkalommal érte el az 50 gólt, de ez ezúttal csak a második helyre volt jó. Az elmúlt tíz évben a Messi-Ronaldo kettős 4-4 alkalommal diadalmaskodott, rajtuk kívül csak Harry Kane (2017) és Edin Dzeko (2009) tudott nyerni Lewandowski előtt.

Újra az élen

A címvédő egyébként a hétközi, Hoffenheim elleni Német Kupa-meccs ellenére sem tartalékolt a Mainz otthonában, aminek meg is lett az eredménye. A nyolcadik percben Robert Lewandowski szerezte meg a vezetést fejjel – a lengyel csatárnak 179. Bundesliga-mérkőzésén ez volt a 150. gólja.

Alig hat perccel később Thomas Müller is beköszönt, majd a 26. percben parádés szóló után Thiago Alcántara volt eredményes – fél óra sem telt el, a rekordbajnok máris 3–0-ra vezetett. Achim Beierlorzer a 32. percben cserélt, a Mainz röviddel a szünet előtt St. Juste révén szépíteni tudott. Szalai Ádámot a 75. percben küldte pályára csereként Beierlorzer, a magyar válogatott csatár helyzetig jutott, jól szállt be a mérkőzésbe, a végeredmény azonban 1–3 lett. Győzelmével a Bayern München új klubrekordot állított fel: az eddigi 20 mérkőzésen 58 gólt szerzett, ilyen sok gólt korábban még sosem termelt a klub.

Lewandowski csúcsteljesítményéhez nagyban hozzájárul az is, hogy szinte a teljes szezont képes végigjátszani, nagyon keveset sérült, és akkor is hamar felépül.

Az elnyűhetetlen

Az elmúlt kilenc évben minden szezonjában legalább 40 meccsen lépett pályára a Bayern színeiben, a 2010/2011-es szezon óta így néznek ki az éves meccsszámai klubszínekben: 48, 47, 51, 49, 48, 49, 47, 43 és 50 a tavalyi szezonban.

Mindez azt is jelenti, hogy a lengyel támadó az elmúlt kilenc Bundesliga-szezon mindegyikében legalább 30-szor pályára lépett a bajnokságban. Az egyetlen játékos, aki elmondhatja magáról ugyanezt, az a Hoffenheim kapusa, Oliver Baumann.

Az elmúlt kilenc szezonban a leghosszabb periódus, amit Lewandowskinak ki kellett hagyni sérülése miatt – írd és mondd – két meccses. Erre még 2017 áprilisában került sor, amikor vállsérülése miatt nem léphetett pályára sem a Real Madrid, sem a Bayer Leverkusen ellen. Korábbi edzőjének, Pep Guardiolának nincs kétsége afelől, hogy mi áll a fantasztikus teljesítmény hátterében.

„Lewandowski a legprofibb játékos, akivel valaha dolgoztam. Csak a megfelelő edzés, táplálkozás, pihenés, alvás és regeneráció jár a fejében. Mindig számíthatsz rá, sosem sérült, mert mindent megtesz a prevenció érdekében. Mindig tudja, mit kell tennie és ennie ahhoz, hogy a lehető legjobb formáját hozza” – mondta róla még 2016-ban a katalán mester.

Lewandowski egyébként nemcsak klubjában, de szabadidejében is sokat edz, ahogy arról a Welt am Sonntagnak beszélt.

Lewandowski állította meg a verekedést A múlt héten kisebb balhé alakult ki a Bayern München labdarúgócsapatának edzésén, miután Leon Goretzka szabálytalankodott Jérome Boatenggel szemben, aki válaszul megütötte. A szabálytalanság olyan helyzetben történt állítólag, amikor a labda nem volt a közelben, ez dühítette fel annyira Jérome Boatenget, hogy megüsse csapattársát, Leon Goretzkát. A védő ütése az arcán érte a középpályást, amiről a Bild fotót is közölt. Az esetnél Robert Lewandowski avatkozott közbe elsőként, aki elhúzta Jérome Boatenget. A helyszíni beszámolók szerint Hans-Dieter Flick félrehívta a védőt, hogy elbeszélgessen vele. A Bild szerint a pályán nem történt bocsánatkérés, ám egyik játékost sem fogja megbüntetni a klub. Boateng a Bilden megjelenteket követően a hivatalos Instagram-oldalán reagált az ügyben, közös képet posztolt Goretzkával, amihez csak annyit írt: „Le lehet nyugodni, minden rendben van köztünk!”

Tudatosság, tudatosság, tudatosság

„Otthon is van edzőtermem, gyakran látogatjuk a feleségemmel, Annával. Nemcsak fizikailag edzem magam, de a koncentrációs készségemen is sokat dolgozom, ami egy csatár esetében különösen fontos. Persze fizikailag is a csúcson kell lennem, hogy felvehessem a küzdelmet a védőkkel” – írja a lap, amely azt is megemlíti, nem véletlen, hogy a játékos egyik beceneve a Borussia Dortmundnál „A test” volt.

Annak ellenére egyébként, hogy Lewandowski sokáig rajongott a csokoládéért. De ennek már vége.

„Korábban nem tudtam a legjobbamat hozni hetente akár háromszor is. Imádtam a csokit például, de a feleségem, aki a táplálkozás szakértője, segített megtalálni a helyes utat. Amikor minimálisra csökkentettem a csokievést, egy időre szinte letargiába estem, de aztán az eredmények kárpótoltak. Nem lettem aszkéta, csak jobban figyelek, mit, mikor és hogyan eszem. A desszerttel kezdem, például a főétkezést, utána jöhet a leves. Azért csinálom így, mert ezeket a dolgokat könnyebb, gyorsabb megemészteni. A proteineket viszont sokkal nehezebb, és ha a desszertet az étkezés végén enném, akkor az keveredne a proteinbevitelemmel, és még lassabb lenne az emésztésem. Nagyon odafigyelek a táplálkozásomra. A feleségem fitneszoktató, és a táplálkozáshoz is ért, mindig hallgatok a tanácsaira, és egyre több profi labdarúgó kéri a segítségét rajtam kívül is” – árulta el Lewandowski a Tageszeitungnak.

Nem csoda, hogy Lewandowski a Bundesliga legeredményesebb külföldi gólszerzője, és mindössze az ötödik játékos a liga történetében, aki már átlépte a 200 gólos álomhatárt.