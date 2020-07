Kvitová sérülés miatt nem játszik Pozsonyban

„Szerdán érkeztem meg Pozsonyba, csütörtökön volt egy rövid edzésem. De sajnos már 15-20 perc után be kellett fejeznem, mert fájni kezdett a kezem. Azóta is pihentetem, nem is csináltam vele semmi megerőltetőt” – számolt be arról a cseh teniszező, hogy miért nem lép pályára a hétvégi barátságos tenisztornán.

A pénteki sorsolással összekötött sajtótájékoztató olyan volt, mint egy rosszul hangosított matiné. Ahogy már hétfőn, most is videókonferencián keresztül tartották egymással a kapcsolatot a prágai és a pozsonyi szervezők. A prágai vonal azonban túl volt hangosítva, az állandó recsegést és ropogást a Cseh Tenisszövetség elnökének, Ivo Kaderkának a fiának kiabálása tette még zajosabbá. Ezt a kakofóniát próbálták az NTC pályáján túlkiabálni a szervezők és a teniszezők. Persze ebből a cseh oldalon semmit sem vettek észre, így eltartott egy darabig, míg úrrá lettek a káoszon.

Miután ismét hallani lehetett a feleket, Petr Pála, a cseh Fed-kupa-válogatott trénere elmondta, hogy Kvitová helyett a 23 éves Miriam Kolodziejovát nevezte a tornára. „Így, hogy a cseh válogatott Kvitová nélkül lép pályára, nem a legerősebb összeállításban vannak itt, ennek ellenére még így is igen komoly minőséget képviselnek. A lányok már nagyon készülnek a hétvégi meccsekre, nagy kihívás ez számukra. Annak ellenére, hogy ez csak egy barátságos tenisztorna, mindent bele fognak adni” – nyilatkozta Matej Lipták, a szlovák Fed-kupa-csapat edzője.

A két női válogatott a pozsonyi NTC Arénában játszik egymással, a Davis-kupa-csapatok pedig Prágában csapnak össze. A férfi válogatott első számú játékosa Gombos Norbert lesz, aki Lukáš Rosol ellen kezd szombat délután. „Nagyon örülök, hogy sikerült egy ilyen tornát megvalósítani. A prágai Sparta pályájáról kellemes emlékeim vannak. Remélem, hogy a nézők jó meccseket látnak majd, győzzön a jobbik!” – mondta vidáman integetve a nádszegi teniszező.

A hétvégén a két felnőttválogatott mellett pályára lép az U14-es, U16-os, az U18-as és az U23-as korosztály is. Összesen 10 kategóriában 92 mérkőzést játszanak majd a hétvégén.

A Barátság kupa programja Pozsony, nők, szombat, 14.00: Anna Karolína Schmiedlová–Markéta Vondroušová Viktória Kužmová–Tereza Martincová Vasárnap, 14.00: Kužmová–Vondroušová Schmiedlová–Martincová Viktória Kužmová, Katarína Kužmová–Vondroušová, Miriam Kolodziejová Prága, férfiak, szombat 11.00: Jiří Veselý–Lukáš Klein Lukáš Rosol–Gombos Norbert Vasárnap, 11.00 Veselý–Gombos Rosol–Klein Zdeněk Kolář, Jonáš Forejtek–Klein, Igor Zelenay