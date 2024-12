Kuczora Csenge: Mentálisan tudtunk föléjük kerekedni

Milyenek voltak a meccs előtti órák, mennyire volt koncentrált a csapat?

Nagyon fókuszáltunk a mérkőzésre, ezt mentálisan nyertük meg először. Föléjük tudtunk kerekedni, tudtuk, hogy mit akarunk, hogy mi a célunk. Már a meccs elején is beszéltünk róla, hogy nem szabad elbíznunk magunkat. Nem szabad az olimpiai selejtezőből kiindulni, hiszen az a múlt. Abból tanultak ők is, de nyilván mi is. Hál’ istennek a csapat megértette és tudta, hogy ide kell koncentrálni. Szerintem ezért tudtunk mentálisan föléjük nőni.

Mi hangzott el akkor a pályán, amikor a közönség már rászámolt a svéd válogatottra, hiszen tíz gól volt a különbség?

Én akkor már a padon ültem és csak körbenéztem, hogy ez most valóban megtörténik-e? Megtörtént, kirázott a hideg. Most is már páran kérdeztek erről, és újra és újra kiráz a hideg ha rá gondolok. Nagyon jó érzés volt. A svéd válogatott ellen pedig ez még nagyobb dolog és még jobb érzés.