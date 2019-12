Kilencvenketten csobbantak a Dunába Karvánál

„Szlovákiában eddig még nem volt jegyzett rekord arról, hogy egyszerre hány téli úszó merül vízbe, így szerettük volna meglovagolni ezt a lehetőséget. Természetesen a rekord felállítása csupán a történet egyik része volt, a másik, talán még fontosabb küldetésünk az egészséges életmódra és sportolásra való nevelés”

– mondta Karva polgármestere, Duka Gábor.



Az időjárás kegyes volt a résztvevőkhöz, a levegő hőmérséklete 3,4 fokos volt, a Dunáé pedig 4,2 fok. A szlovákiai résztvevők, a Párkányi Fagyos Kakasok és Tyúkok, valamint a Gútai Rozmárok mellett Csehországból, Lengyelországból és Magyarországról is érkeztek vendégek a rekord felállítására. A legfiatalabb résztvevő 5, a legidősebb 86 éves volt. Összesen 92 férfi és nő mártózott meg a Dunában, és 62 ember merítette kezét a hideg vízbe. Fürdőzőnek az számított, aki legalább két percig és legalább térdmagasságig vízben volt. A sikeres fürdőzők oklevelet és hűtőmágnest kaptak.



A szervezők szaunázási lehetőséget is biztosítottak azoknak, akik úgy érezték, hogy a testhőmérsékletük lecsökkent és szükségük van egy kis melegségre. Duka Gábor polgármester tájékoztatása szerint a téli fürdőzést jövőre meg szeretnék ismételni, és ezáltal hagyományt teremteni. Bár jövőben várhatóan megdöntik majd az idei rekordot, de a rekordkönyvbe az idei merülők kerültek be először.

Miriák Ferenc