Kikapott Rózsahegyen a DAC, elúszott a kupadöntő

Igaz, hogy a rózsahegyi stadionban nem engedték be a dunaszerdahelyi szurkolókat, de odakint a stadion mellett bizony hallatták a hangjukat a DAC-szurkolók, sőt sárga-kék füstfelhőt eregettek és nagy zászlókat lengettek a rózsahegyi kora estében, így kölcsönözve némi hangulatot a meccsnek. A stadionban lévő 365 hazai szurkoló sem maradt le, így a koronavírus-járvány után igazán először volt meccshangulat.

A DAC kezdője a Bernd Storck alatt már megszokott formáció volt: Jedlička-Blackmann, Simic, Kružliak, Davis – Schäfer, Vida, Balic – Divkovic, Ramírez, Kalmár.

Azonnal DAC helyzettel indult a mérkőzés. A második percben egy megpattanó labda Balic elé került, aki a kapu fölé emelt. Az első negyedórában nem sokat volt a hazaiaknál a labda, a sárga-kékek masszív mezőnyfölényben játszottak. A 16. percben Divkovic ugratta ki remekül Balicot a hazai tizenhatosban, de a horvát rosszul vette át, így oda lett a lehetőség. Egy perccel később Davis indult meg a szélen, a lapos beadása Divkovicot találta meg, aki a kapu mellé lőtt.

A másik oldalon Simic szinte látótávolságon kívülről csúszott oda Madleňáknak, sárga volt a jutalma. A szabadrúgásból pedig megszerezték a hazaik a vezetést, Matej Madleňák csúsztatta Jedlička kapujába a labdát a 20. percben – 1:0.

A 25. percben Andrija Balic már három lövésnél tartott, igaz a kaput egyszer sem találta el.

A 36. percben Kalmár tűnt el gyanús körülmények között Macík kapuja előtt, de Smolák játékvezető sípja néma maradt. Utána nagy keveredés volt a rózsahegyiek tizenhatosában, mintha néhány játékos kezéhez is ért volna a labda, de végül a hazaiak jöhettek szabadrúgással. Davis és Ramírez kicsit meglökdöste a hazaiak kapitányát Ján Maslot, de végül lecsendesedtek a kedélyek. A következő támadásnál Kalmár indult meg, le sem tudták rántani, remekül tálalt Divkovic elé, aki ballal a kapu mellé tekert.

Öt perccel az első félidő vége előtt Vida Máté maradt lent egy ütközés után, a magyar középpályást hordágyon kellett levinni a pályáról, helyére Andrej Fábry érkezett.

Az első félidő utolsó percében Kalmár Zsolt végezhetett el remek helyről szabadrúgást, de a lövése megpattant a sorfalon és elkerülte a kaput. A sípszó előtt még Ramíreznek volt helyzete, de ő sem találta el a kaput.

A félidőben a hazaiak mestere Ján Haspra lecserélte a csallóközi Almási Lászlót. A támadó az első félidőben többször is összecsapott Kružliakkal, és az egyik ilyen párharc után be is sárgult a rózsahegyi támadó. A meccs után a fiatal játékos elismerte, a sárga miatt történt a váltás.

Az 51. percben óriási ziccert hagyott ki a hazai Martin Regáli. Egyedül vezette Martin Jedličkára a labdát, de vendégek fiatal kapusa hatalmasat védett, majd nagyon leszidta a csapattársait. Tény, a második félidő elején gyengén játszott a DAC.

Ismét Regáli került helyzetbe, ezúttal Simic mellől lőtt, de csak az oldalhálóba. A meccs ezen szakaszában sokkal veszélyesebben játszott a rózsahegyi csapat.

A hangosbemondó szerint hivatalosan 365 néző látta ahogy Divkovic méterekkel lő fölé a második félidő derekán. Nagy lehetőséget a DAC-nak nem sikerült kialakítania.

Újabb veszélyes kontra a hazaiktól: Gerec futott el a jobboldalon, tálalt az első gólt szerző Madleňák elé, ám a lövése centikkel, de elkerülte Jedlička kapuját.

Valószínűleg eldőlt. A 80. percben a csereként beálló Štefan Gerec egy tetszetős támadás után lőtt a vendégek kapujába – 2:0. Így a DAC-nak már minimum két gólt kellett volna lőnie a továbbjutáshoz.

Ramírez eresztett meg távolról egy lövést, de Macík kapus kitolta a labdát. Maradt a 2:0-s hazai vezetés. Pár perccel később a csereként beállt Sharani lőtte be élesen a labdát, de Divkovic lemaradt róla. A másik oldalon Gerec labdájáról szintúgy lemaradtak a társak.

A következő támadás azonban már eldöntötte, Lukás Kojnok beadását Gerec szerencsésen ugyan, de Jedlička mellett a kapuba pofozta – 3:0.

A hazaiak megérdemelten jutottak a döntőbe. A DAC fásultan és ötlet nélkül játszott, még a hazaiak lelkesen, tetszetős kontrákat vezetve futballoztak.

Ez volt az első mérkőzés Storck vezetése alatt, hogy a DAC gólt sem lőtt. A rózsahegyiekre júluis 8-án a Slovan vár a döntőben. A DAC pedig július 1-én találkozik a fővárosiakkal a bajnoki rangadón.

Galéria