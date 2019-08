Idén Ádámkáért Fut a Falu Hodoson

Messze földön híres rendezvényüket futóverseny is színesíti. „Immár ötödik alkalommal zajlik a Fut a Falu névre keresztelt futóverseny, melyen a gyerekek és a felnőttek egyaránt rajthoz állhatnak. A versenytáv nem változott, a gyerekek 200 métert futnak, a felnőttek 5 kilométert teljesítenek. Az viszont újdonságnak számít, hogy ezúttal a résztvevők a sportolás mellett jótékonykodnak. A felnőttektől ugyanis 7 euró rajtdíjat kérünk. A befolyt összeget a légzési nehézségekkel küzdő gellei kisfiú, Méry Ádámka megsegítésére, pontosabban rehabilitációs kezelésére fordítjuk” – tájékoztatta lapunkat a főszervező Varga Balázs. Nevezni reggel nyolc órától lehet a hodosi futballpálya bejárata előtt. Délelőtt kilenckor a gyerekek állnak csatasorba, s az apróságok sportág-népszerűsítő futását a felnőttek 5 kilométeres viadala követi. A nők és a férfiak egyszerre rajtolnak el, a megmérettetésre futók és kocogók egyaránt nevezhetnek. A kilométereket ezúttal is a község utcáin róják a résztvevők. „A futókat és a kocogókat emléklappal, éremmel jutalmazzuk. Természetesen frissítővel is szolgálunk. Erre szükség is lesz, hiszen rekkenő hőségre van kilátás. A versenytávok dobogós helyezettjei serleggel távoznak a versenyről. Egyébként a futók a viadalt követően belépőjegyet is kapnak a Nagy Lakoma műsorára. A vonzó kínálatra való tekintettel érdemes lesz ellátogatni településünkre” – invitálta a sportolni vágyókat rendezvényükre Varga Balázs főszervező.