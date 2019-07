Hyballa + Jedlička + Kalmár = 3 pont

A 2:1-es győzelemnek négy fő összetevője volt.

1. Hyballa

A DAC edzőjéről már egész Szlovákia tudja, hogy nem szívbajos. Amikor más trénerek a saját levükben főve toporognak a kispad előtt, Peter Hyballa kész merészet húzni. Nem először cserélt már két játékost a szünetben, Aranyosmaróton a félidőben 1:0-ra vezettek a hazaiak, a második játékrészre pedig Vida Kristopher és Blackman helyett beállt Čmelík és Divkovic.

Az viszont még a Hyballa-mércével mérve is szokatlanul vakmerő húzás volt, amikor a DAC edzője a második félidő közepén lekapta a pályáról a fejpárbajokat rendre megnyerő, ám labdával a lábán olykor zavarodottnak tűnő Beszkorovajnijt, és helyette a 17. születésnapját két nappal a meccs előtt ünneplő Dominik Veselovskýt küldte pályára. A sárga-kékek legnagyobb tehetségének tartott középpályásnak voltak jó megmozdulásai, a védelem tengelyébe pedig Vida Máté húzódott hátra.

„Nem játszhattunk folyton hosszú labdákkal, az aranyosmarótiak főleg védekeztek. Ennek feltöréséhez szükség volt a jó labdakihozatalra. Beszkónak gondjai voltak ezzel, Vida Máté viszont jó védő is, bárhol játszhat, Veselovskýnak pedig megvannak a jó passzai, jó pillanatai tízesként. Ez volt az elképzelés” – magyarázta a cserét Hyballa.

2. Jedlička

Amit a sárga-kékek kapusa Aranyosmaróton bemutatott, annak egy részét a Harry Potter-féle varázslóiskolában tanítják emelt szinten, másik részét már ott sem. Ha nincs a cseh kapus, minden igyekezet dacára pont nélkül távozhatott volna a DAC a ViOn otthonából, de Jedlička kivédte Kovaľ, Tkáč és Ďubek ziccereit is. „Eltalált a labda” – hárította el a dicséreteket a 21 éves kapus, aki nem a szavak embere, a meccs utáni mikrofonerdőnél komfortosabban érzi magát a kapufák között.

„Az elmúlt idényt jó formában zártam, a nyári szünetben is azon dolgoztam, hogy ezt valahogy átmentsem az új szezonra. Kár, hogy nem jött össze a nulla, de remélem, nemsokára kapott gól nélkül tudom lehozni a meccseket” – fogalmazott Jedlička, aki kiemelte a fantasztikus dunaszerdahelyi szurkolótábort is: „Szinte hazai pályán érezhettük magunkat, nekem ez sokat segít.”

A kapott gól nélküli meccshez az is kell, hogy összeálljon a védelem, ami gyakorlatilag teljesen kicserélődött a nyáron. Huk, Šatka és Koné távozott, helyettük jött Kružliak, Beszkorovajnij és Oravec. „Kell még egy kis idő, amíg teljesen összerázódunk, de bízom benne, hogy ez is jó lesz” – tette hozzá Jedlička.

Peter Hyballa nem mindig volt elégedett azzal, amit Aranyosmaróton látott

3. Kalmár

Amikor minden beadást kifejelnek, amikor az utolsó passzt rendre kivágják, amikor a kapuba tartó lövés egy csapattárs lábában akad el, akkor egy igazi kapitány a kezébe veszi az irányítást. A DAC mindkét aranyosmaróti gólját Kalmár szerezte, az elsőt Davis beadása után fejjel, a másodikat – egy perccel a meccs vége előtt – lábbal, kapásból.

„Kalmár Zsolti a legnagyobb király” – zengett a lelátón, ünnepelt a sárga-kék tábor.

„Nem volt könnyű meccs, pedig jól kezdtünk, voltak helyzeteink, amiket be kellett volna rúgni. De megszoktuk már, hogy mindig 0:1-ről kell fordítani” – nyilatkozta a lefújás után Kalmár. A csapatkapitány is elismerte, a védelem még nem volt az igazi: „Beszkónak még idő kell, most csatlakozott hozzánk, új filozófiát kell megszoknia. Šatka távozása nagy veszteség nekünk, de úgy gondolom, idővel pótolni tudjuk. Remélem, mindenki felnő a feladathoz, mert komoly célokat tűztünk ki magunk elé.”

4. Csapatszellem

Ha egy csapat a szezon eddigi három mérkőzésén mindháromszor hátrányba kerül, az arra utalhat, hogy még nem minden csapatrész működik tökéletesen. De ha egy csapat a szezon eddigi három mérkőzésén mindháromszor képes felállni, az azt mutatja, hogy nem lehet megtörni őket.

„Mi is érezzük, hogy az utolsó félóra mindig a miénk lesz. Ott vagyunk erőnlétben, nyomjuk őket. Az egyenlítés után már tudtam, ez a meccs a miénk lesz” – jelentette ki Kalmár.

A szünetben még a hazaiak vezettek, de Hyballa azt mondta a csapatának: „A cél a három pont.” Nem tagadta, kemény beszédet tartott a félidőben, de mindig az látszik rajta, maximálisan bízik a csapatában, akkor is, amikor a játék éppen nem megy. „Az első félidő részünkről nagyon rossz volt, a másodikban feljavultunk, de az aranyosmarótiak még akkor is kinyírhattak volna minket – mondta Hyballa. – De megvolt a csapatban az erő és az akarat, ezért szeretem őket annyira, és a végén miénk lett a három pont.”